Сотни монреальских полицейских приняли участие в операции против уличных банд

Около десятка задержанных, обыски на квартирах, перекрытие улиц – монреальская полиция нанесла удар по уличным бандам.

В среду, 26 апреля, полиция Монреаля провела широкомасштабную операцию, направленную против уличных банд, орудующих в ряде северных районов города. Первой целью операции стал арест подозреваемых в убийстве молодого человека по имени Халед Мулудж (Khaled Mouloudj), которое было совершено 19 марта (оно было шестым убийством в 2023 году на территории Монреаля). Это убийство, судя по всему, стало кульминацией внутренних «разборок» между уличными бандами, которые боролись за перераспределение сфер влияния и которые регулярно устраивали перестрелки.

Погибший Халид принадлежал к одной из группировок, в которой он играл видную роль, поэтому, очевидно, его и застрелили конкуренты. После убийства, через несколько дней, в Картьевилле были задержаны некие Адам Мрабти Фаси (Adam Mrabti Fassi), он же Кайби (Kaybi), Ильяс Эль Алауи Бенчад (Iliasse El Alaoui Benchad) он же Бобби (Bobb) и Сулейман Эль Алауи Бенчад — брат предыдущего (Soulymane El Alaoui Benchad), он же Фризи (Freeze). Всем троим были предьявлены обвинения в вооруженных нападениях, но 26 апреля полиция взялась за бандитов по-настоящему.

Около двухсот полицейских одновременно провели обыски в паре десятков жилых помещений. Не менее восьми членов уличных банд были задержаны. На иллюстрации к заметке можно видеть уютный домик одного из задержанных бандитов, так что они себе ни в чём не отказывали.

По словам обозревателей, полицейская операция не только ставила целью арест виновников убийства одного из уличных бандитов, но и призвана была оставить чёткий сигнал для всего хулиганья, рэкетиров и шпаны — полиция собирается серьёзно взяться за за этих преступников и если не полностью искоренить явление, то резко уменьшить его размах.

Кроме Монреаля, рейды были проведены и в Лонгёе. Кроме городских полицейских в операции участвовали и сотрудники Службы безопасности Квебека.