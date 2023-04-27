Как отражается забастовочная борьба федеральных госслужащих на всех нас

Федеральные служащие госучреждений Канады продолжают бастовать, но что происходит с налоговыми декларациями, пособиями, пенсиями, оформлением безработицы и т.д.?

В связи с продолжающейся забастовкой государственных служащих федеральных служб, невольно возникает вопрос, отразится ли положение на выплате пособий, возврате налогов и сроках утверждения тех или иных документов, включая лицензии и разрешения на торговые операции (например, на выдачу экспортно-импортных документов и многих других).

В настоящее время прекратили работу 159 тысяч служащих (немного больше, чем по предварительным оценками), из них около 40 тысяч служащих Налогового управления Канады. Когда конфликт будет улажен и работа возобновится, предказать невозможно.

Так что по срокам оформления документов известности тоже мало. Но если вы до сих пор сдаёте декларацию в бумажном виде (это не возбраняется), то, скорее всего, оформление декларации и, соответственно, возврат налогов и назначение пособий и иных выплат затянется до окончания забастовки. То же касается любых других письменных документов — писем, вопросов, пояснений, как отправленных обычной почтой, так и сложенных в почтовые ящики в приёмных покоях агентства, так и емайлов.

Если же вы подали декларацию онлайн (как T1, так и T2), то она оформляется автоматически и вы получаете подтверждение, включая указание на задолженности, практически немедленно (в течение суток). Разумеется, если вопросов у налоговиков не возникает. Иначе, опять же, придётся ждать окончания забастовки.

Вышесказанное официально подтверждено Налоговым управлением Канады. В обычных условиях управление делает всё возможное для оформления выплат и переводу денег в течение двух недель, но только в том случае, если декларация подана онлайн. Если же она подана в бумажном виде, срок оформления — восемь недель. Но, опять же подчеркнём, речь об обычных условиях, а не о временах забастовки.

Но налоговое управление подчёркивает, что сроки сдачи налоговых деклараций не меняются. Забастовка не означает, что вы можете задержаться с отправкой декларации. Посему 30 апреля как было крайним сроком для абсолютного большинства граждан и жителей страны, так и остаётся.

Если же вы подаёте декларацию о доходах предприятия или же как автономный работник, сроки отодвигаются до 15 июня, но налоги должны быть оплачены всё равно до 30 апреля. Задержка приведёт к штрафу в размере 5% от суммы долга по налогам за 2022 год (плюс 1% за каждый полный месяц задолженности с 30 апреля).

Пособия

Что касается выплат пособий, то этим пособиям уделяется главное внимание, заверяет Налоговое управление. В первую очередь речь о пособиях на детей. Но, к сожалению, забастовка может привезти к задержкам с начислением пособий и выплате их. Рекомендуется просто подождать. И, к сожалению, телефонная линия, по которой можно получить консультацию о выплатах, закрыта на время забастовки.

Оформление паспортов

Ещё один аспект, где надо ожидать задержек с оформлением документов. На время забастовки сотрудники паспортных служб Канады оформляют паспорта лишь для крайних случаев (болезнь, похороны и т. д.)

Если же теряется возможность поездки на отдых или в командировку из-за отсутствия годного паспорта, то весь риск ложится на плечи самого гражданина — возможно, имеет смысл отменить билеты, если возврат их обсловлен сроками подачи заявления о возврате. То же касается бронирования отелей и других аспектов поездки.

Жизненно важные услуги

Профсоюзы и правительство пришли к соглашению о том, что и во время забастовки будут оформляться дела, связанные с «жизненно важными» моментами, такими, как оформление пособий по безраюотице, осуществление программ, связанных с трудоустройством, пособий для студентдов и т. д. Но и в этих случаях процесс оформления займёт больше времени, чем обычно.

Но пенсии будут оформляться и выплачиваться, как обычно. Профсоюзы и правительство согласились, что пенсионеры не должны страдать из-за трудовых конфликтов в правительственных службах.