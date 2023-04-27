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Экономика Бизнес Как повлияет забастовка федеральных госслужащих на обычных жителей?
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Заплатите налоги и спите спокойно, Вас уведомят об окончании забастовки.

Как повлияет забастовка федеральных госслужащих на обычных жителей?

Megan Jorgensen Апр 27, 2023 Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Общество, Политика, Работа, Финансы, Экономика Оставить комментарий 290 Просмотров

Как отражается забастовочная борьба федеральных госслужащих на всех нас

Федеральные служащие госучреждений Канады продолжают бастовать, но что происходит с налоговыми декларациями, пособиями, пенсиями, оформлением безработицы и т.д.?

В связи с продолжающейся забастовкой государственных служащих федеральных служб, невольно возникает вопрос, отразится ли положение на выплате пособий, возврате налогов и сроках утверждения тех или иных документов, включая лицензии и разрешения на торговые операции (например, на выдачу экспортно-импортных документов и многих других).

В настоящее время прекратили работу 159 тысяч служащих (немного больше, чем по предварительным оценками), из них около 40 тысяч служащих Налогового управления Канады. Когда конфликт будет улажен и работа возобновится, предказать невозможно.

Так что по срокам оформления документов известности тоже мало. Но если вы до сих пор сдаёте декларацию в бумажном виде (это не возбраняется), то, скорее всего, оформление декларации и, соответственно, возврат налогов и назначение пособий и иных выплат затянется до окончания забастовки. То же касается любых других письменных документов — писем, вопросов, пояснений, как отправленных обычной почтой, так и сложенных в почтовые ящики в приёмных покоях агентства, так и емайлов.

Если же вы подали декларацию онлайн (как T1, так и T2), то она оформляется автоматически и вы получаете подтверждение, включая указание на задолженности, практически немедленно (в течение суток). Разумеется, если вопросов у налоговиков не возникает. Иначе, опять же, придётся ждать окончания забастовки.

Вышесказанное официально подтверждено Налоговым управлением Канады. В обычных условиях управление делает всё возможное для оформления выплат и переводу денег в течение двух недель, но только в том случае, если декларация подана онлайн. Если же она подана в бумажном виде, срок оформления — восемь недель. Но, опять же подчеркнём, речь об обычных условиях, а не о временах забастовки.

Но налоговое управление подчёркивает, что сроки сдачи налоговых деклараций не меняются. Забастовка не означает, что вы можете задержаться с отправкой декларации. Посему 30 апреля как было крайним сроком для абсолютного большинства граждан и жителей страны, так и остаётся.

Если же вы подаёте декларацию о доходах предприятия или же как автономный работник, сроки отодвигаются до 15 июня, но налоги должны быть оплачены всё равно до 30 апреля. Задержка приведёт к штрафу в размере 5% от суммы долга по налогам за 2022 год (плюс 1% за каждый полный месяц задолженности с 30 апреля).

Пособия

Что касается выплат пособий, то этим пособиям уделяется главное внимание, заверяет Налоговое управление. В первую очередь речь о пособиях на детей. Но, к сожалению, забастовка может привезти к задержкам с начислением пособий и выплате их. Рекомендуется просто подождать. И, к сожалению, телефонная линия, по которой можно получить консультацию о выплатах, закрыта на время забастовки.

Оформление паспортов

Ещё один аспект, где надо ожидать задержек с оформлением документов. На время забастовки сотрудники паспортных служб Канады оформляют паспорта лишь для крайних случаев (болезнь, похороны и т. д.)

Если же теряется возможность поездки на отдых или в командировку из-за отсутствия годного паспорта, то весь риск ложится на плечи самого гражданина — возможно, имеет смысл отменить билеты, если возврат их обсловлен сроками подачи заявления о возврате. То же касается бронирования отелей и других аспектов поездки.

Жизненно важные услуги

Профсоюзы и правительство пришли к соглашению о том, что и во время забастовки будут оформляться дела, связанные с «жизненно важными» моментами, такими, как оформление пособий по безраюотице, осуществление программ, связанных с трудоустройством, пособий для студентдов и т. д. Но и в этих случаях процесс оформления займёт больше времени, чем обычно.

Но пенсии будут оформляться и выплачиваться, как обычно. Профсоюзы и правительство согласились, что пенсионеры не должны страдать из-за трудовых конфликтов в правительственных службах.

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