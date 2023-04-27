Как правильно договориться о покупке квартиры

Действительно, мне удалось собрать для вас несколько экспертных советов, простых и практичных, которые, несомненно, позволят вам сэкономить сотни или даже тысячи долларов при покупке вашей квартиры.

Действительно, мне удалось собрать для вас несколько экспертных советов, простых и практичных, которые, несомненно, позволят вам сэкономить сотни или даже тысячи долларов при покупке вашей квартиры.

Имейте в виду, что на рынке покупателя или продавца всегда есть место для переговоров. Но как это сделать, чтобы сделать это эффективно ?

Первый шаг ? Оцените свой бюджет. У каждого человека есть платежеспособность, которая зависит от его заработной платы, первоначального взноса, способности брать кредиты и т. д. Этот бюджет будет влиять на предполагаемый район, и в зависимости от района торговая наценка различается. Это связано с тем, что чем больше вариантов проектов в сфере недвижимости предлагает район, тем больше свободы будет в переговорной игре. Например, район Роузмон предлагает больше проектов, чем Плато Мон-Рояль, однако спрос в последнем районе выше. Сделайте свои расчеты.

Консультант по недвижимости Феликс Котт напоминает, что бюджет, выделяемый на покупку дома, должен составлять от 25 до 40% валового семейного дохода. Эта цифра должна включать отопление, налоги, проценты и т. д. « Наличие заранее составленного и утвержденного бюджета – лучший способ выглядеть серьезным в глазах продавца”, – подчеркивает Феликс Котт.

После того, как бюджет составлен и предварительно утвержден, начинается настоящая работа. Поэтому мы начинаем с посещения интересующих нас проектов.

Предупреждение : никогда не подписывайте предложение о покупке при первом посещении, если только это не настоящая любовь к району.

Допустим, желаемая стоимость жилья составляет 295 000 долларов, но ваш лимит составляет 275 000 долларов. В любом случае ничто не мешает вам подать заявку ! Получив предварительное одобрение и предложив щедрый депозит, вы можете повлиять на продавца. В худшем случае он сделает вам интересное встречное предложение.

Внимание : покупатель должен оговорить, что его предложение действительно только в течение 24 часов, чтобы не замедлить его процесс и, таким образом, упустить другие возможности в другом месте.

Итак, вот несколько собранных и проверенных конфиденциальных данных :

Чем быстрее вы будете готовы вступить во владение, тем больше продавец будет заинтересован в том, чтобы предложить вам лучшую цену.

У вас больше шансов на успешные переговоры, если квартира уже построена и пустует. Поскольку подрядчик понес больше затрат, у него больше мотивации продавать.

Большинству подрядчиков необходимо предварительно продать от 40% до 50% единиц, прежде чем они получат доступ к ссуде. Поэтому спросите, сколько единиц уже продано, и знайте, что если вы приблизитесь к вышеупомянутому предложению, у подрядчика будет больше соблазна назначить хорошую цену, поскольку он захочет быстрее выполнить свою квоту.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect 2020- 2022 годов!

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы. Языки: русский, французский, английский