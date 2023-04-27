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Новости Эрдоган 27 апреля удалённо примет участие в мероприятиях на АЭС «Аккую»
Фото: https://ria.ru/

Эрдоган 27 апреля удалённо примет участие в мероприятиях на АЭС «Аккую»

Виктория Христова Апр 27, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Эрдоган 27 апреля удалённо примет участие в мероприятиях на АЭС «Аккую» отключены 99 Просмотров

В частности, речь идёт об участии в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую» в Мерсине в онлайн-формате

В частности, речь идёт об участии в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую» в Мерсине в онлайн-формате. В турецкой правящей партии сообщили, что запланированный на 27 апреля митинг с участием Эрдогана перенесён на другую дату.

«Состояние президента не тяжёлое. Его коллеги и врачи считают, что было бы правильнее, если бы он отдохнул ещё день», — сказал представитель партии.

Ранее сообщалось, что интервью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана местным телеканалам было прервано, поскольку турецкий лидер почувствовал себя плохо из-за желудочного гриппа. Показ интервью Эрдогана был прерван на вопросе о будущих перестановках в кабинете министров.

«Прежде всего, я желаю вам здоровья. Вчера и сегодня было много предвыборной работы. Поэтому я подхватил желудочный грипп», —заявил Эрдоган после возвращения в эфир. Он попросил у телезрителей прощения.

Позже Эрдоган заявил, что по совету врачей отменил публичные выступления 26 апреля.

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