Недостаточное образование мужчин: усугубляющаяся проблема в Квебеке

Прием женщин в высшие учебные заведения значительно увеличился за последние 70 лет как в Квебеке, так и в Канаде в целом.

В начале 1950-х только 22% студентов канадских университетов составляли женщины. С тех пор это число медленно, но неуклонно росло: в 2020 году женщины составляли 57% студентов университетов . Аналогичная тенденция наблюдается и в показателях выпускников вузов. Хотя цель состояла в том, чтобы достичь гендерного паритета, женщины начали опережать мужчин в показателях зачисления в университеты и окончания учебы в 1990-х годах, и с тех пор гендерный разрыв только увеличился, что, по-видимому, является долгосрочной тенденцией.

Эта тенденция не может быть объяснена тем, что женщины «занимают место» мужчин — на самом деле, причины разнообразны и глубоко укоренились, согласно новой книге на французском языке, опубликованной 28 марта издательством Les Presses de l’Université de Montreal. «La sous-scolarisation des hommes et le choix de professional des femmes» написана ведущим автором Робертом Лакруа совместно с профессорами Кэтрин Хек, Ричардом Эрнестом Трамбле и покойным Клодом Монмаркеттом.

Мы спросили Лакруа, почетного ректора Университета Монреаля, о недостаточном образовании мужчин, его последствиях и о том, что с этим можно сделать. В то время как разговор был сосредоточен на первой части книги, вторая часть не менее увлекательна: она посвящена выбору карьеры женщинами.

Лакруа: Данные, собранные как в Канаде, так и в других странах, показывают, что за последние десятилетия увеличилось число женщин, поступивших в университеты. Наш анализ анонимных данных о группе студентов Университета Монреаля и его дочерних школ, HEC Montréal и Polytechnique Montréal, также подтвердил гипотезу о том, что женщины имеют доступ к большему количеству программ, чем мужчины, когда они зачисляются из-за их более высоких оценок, и однажды зачисленных они превосходят мужчин.

В 1992–1996 годах в Квебеке женщины получили 56,6% степеней бакалавра, 52% степеней магистра и 36% докторов наук. Для сравнения, в 2018 году женщины получили 61% степени бакалавра, 60% степени магистра и 52% степени доктора философии. Аналогичная тенденция наблюдается и в cégeps Квебека: в 2018–2019 годах женщины составляли 57,3% зачисленных студентов и 61% выпускников. Важно отметить, что этот гендерный разрыв в образовании характерен не только для Канады; он также существует примерно в 15 европейских странах, по которым мы получили данные.

Лакруа: Данные показывают, что этот разрыв существует уже давно. Например, в 1954–1955 годах процент сдачи министерских экзаменов в Квебеке в начальной школе (тогда сдававшихся в 7 классе) составлял 72% для мальчиков и 77% для девочек. Данные за 1962–1963 годы показывают, что 44% мальчиков в начальной школе отставали в учебе по сравнению с 33% девочек. Эта проблема все еще существовала в 1997–1998 годах, затрагивая 25% мальчиков и 17% девочек. Похоже, что проблема начинается задолго до средней школы . В отчете Высшего совета образования Квебека за 1999 год предполагается, что основной причиной является различное отношение к школе и успеху: девочкам школа нравится больше, чем мальчикам.

Результаты опросов 15-летних, проведенных в рамках Программы международной оценки учащихся (PISA) ОЭСР, указывают на ряд моделей поведения, которые могут объяснить более низкую успеваемость мальчиков: они реже, чем девочки, читают для удовольствия, выполняют домашнее задание, приходить в школу вовремя и иметь внутреннюю мотивацию к учебе. Это может помочь объяснить, почему в 2018–2019 годах уровень отсева учащихся средних школ Квебека, обучающихся по общеобразовательной программе, составлял 17,8% для мальчиков по сравнению с 10,7% для девочек.

Показатель выпускников составил 90% для девочек по сравнению с 78% для мальчиков в 2016–2017 годах, что составляет разрыв в 12 баллов. В нашей книге мы более подробно рассмотрим этот гендерный разрыв, изучив результаты лонгитюдных исследований, в том числе проведенных Ричардом Тремблеем из UdeM в Квебеке. Эти исследования показывают, что, начиная с 17-месячного возраста, когнитивное развитие девочек более развито, чем у мальчиков, и поэтому они лучше подходят для поступления в детский сад и первый класс, чтобы преуспеть в формальном школьном обучении. Это может быть основной причиной более поздних гендерных различий в достижениях. Мы также используем и повторяем другие лонгитюдные исследования, чтобы лучше понять этот гендерный разрыв и предложить решения.

Лакруа: Задержки в учебе, которые начинаются в начальной школе , а возможно, и раньше, влияют на успеваемость мальчиков в старшей школе и вероятность их окончания. Это, в свою очередь, ставит их в невыгодное положение при получении высшего образования, влияя на зачисление в университеты и количество выпускников. Согласно теории человеческого капитала в экономике, благодаря образованию люди могут повысить свой производственный потенциал в качестве рабочих и получать более высокую заработную плату. Это на самом деле подтверждается исследованиями: данные за 2018 год по странам ОЭСР показывают, что работники со степенью бакалавра зарабатывают в среднем на 44% больше, чем работники с дипломом средней школы.

Это число выросло до 91% для тех, кто имеет степень магистра или доктора философии. степень. Уровень образования также влияет на возможность трудоустройства. Те же данные ОЭСР за 2018 г. показывают, что уровень занятости среди лиц в возрасте от 25 до 34 лет, не окончивших среднюю школу, составлял 60% по сравнению с 78% для лиц со средним или средним образованием и 84% для лиц с высшим образованием. университетское образование. При обучении в университете женщины имеют более широкий выбор дисциплин и с большей вероятностью будут приняты на программы с ограниченным набором. Напротив, мужчины, скорее всего, будут ограничены вторым или третьим выбором программы при поступлении. Также они чаще прерывают учебу из-за более низких оценок или отсутствия интереса к открытым для них дисциплинам. Короче говоря, женщины имеют больше возможностей учиться в той области, которую они выбирают и в которой они хотят работать.

Еще одна и немаловажная проблема — потеря рабочих мест из-за автоматизации. По оценкам ОЭСР, 14% работников подвергаются высокому риску того, что их текущие обязанности будут автоматизированы в течение следующих 15 лет, а еще 30% столкнутся со значительными изменениями в своих задачах и, следовательно, в навыках, необходимых для выполнения их работы. Однако менее 5% работников с высшим образованием подвержены высокому риску потери работы из-за автоматизации по сравнению с 40% тех, кто имеет только среднее образование.

А наличие более высокого уровня образования облегчает человеку переход на другую работу, если это необходимо. А образование дает огромные преимущества помимо его экономического и социального воздействия. Это преобразующий процесс, который открывает учащимся сферы знаний и навсегда меняет человека и его отношения с другими людьми и обществом в целом. Можно ожидать, что гендерный разрыв в образовании, который уже велик и продолжает увеличиваться, будет иметь последствия и в этом отношении .

Лакруа: Мы предлагаем ряд решений. Как правило, они сосредотачиваются на долгосрочной перспективе, потому что быстрого решения не существует. Мы не можем помочь мужчинам преуспеть в университете и получить высшее образование, если они не учатся в университете. Мы должны начать вмешиваться очень рано, еще в утробе матери, например, посредством визитов на дом для выявления дефицита питательных веществ, инфекционных заболеваний, нейротоксинов и других веществ, которые могут повлиять на будущего ребенка. Хорошим примером является программа пренатального питания Olo Foundation в Квебеке.

Вмешательство в дошкольном возрасте также важно. Исследования показали, что дошкольные программы для детей из неблагополучных семей, включая систему дневного ухода за детьми в Квебеке, имеют многочисленные долгосрочные преимущества. Мы должны спросить себя, почему эта модель не достигает неблагополучных семей в должной мере. На начальном и среднем уровнях нам необходимо переосмыслить практику повторного обучения детей. В Квебеке самый высокий уровень второгодничества в стране, и все же результаты PISA 2018 года показывают, что эта стратегия не улучшает успеваемость и настойчивость у большинства детей, которые остаются на второй год. Также было бы полезно — и недорого — адаптировать школьные расписания к циркадным ритмам подростков.

И мы считаем, что Квебеку пора сделать школьное образование обязательным до 18 лет или до тех пор, пока не будет получен аттестат об окончании средней школы или его эквивалент, как это имеет место в Онтарио, Манитобе и Нью-Брансуике. В нашей книге мы даем много других рекомендаций, особенно в отношении послесреднего образования. В общем, решения существуют, и мы надеемся, что наша книга повысит осведомленность многих людей, занимающихся образованием, включая политиков, о пагубных последствиях недостаточного образования мужчин. Мы надеемся, что это побудит их сделать этот вопрос приоритетным и, наконец, принять конкретные меры.