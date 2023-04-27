Канада глубоко обеспокоена созданием Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре – единственной дороге, связывающей Нагорный Карабах с Арменией.

Канада глубоко обеспокоена созданием Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре – единственной дороге, связывающей Нагорный Карабах с Арменией. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства Канады.

“Действия Баку подрывают мирный процесс и стабильность во всем регионе. Канада призывает власти Азербайджана разблокировать Лачинский коридор. Он должен оставаться открытым для беспрепятственного передвижения людей и грузов”, – говорится в заявлении.

Кроме того, глава канадского МИД призвала стороны возобновить переговоры и воздержаться от дальнейшей эскалации или враждебных действий вдоль границы.

23 апреля Азербайджан перекрыл мост на реке Хакари в начале Лачинского коридора и начал установку КПП. В результате отрезанными от Армении оказались карабахские села Ехцаох, Хин Шен, Мец Шен, Лисагор, которые с 12 декабря в результате блокады азербайджанскими “экоактивистами” дороги в районе Шуши уже лишились сообщения со Степанакертом.

Напомним, Международный суд ООН 22 февраля удовлетворил ходатайство Армении о применении временной меры и обязал Азербайджан обеспечить бесперебойное движение граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор до вынесения окончательного решения по иску “Армения против Азербайджана”. Азербайджан не выполняет этого решения.