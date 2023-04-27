Трюдо – о геноциде армян: Каждый из нас должен сделать так, чтобы подобное не повторилось

“Мимо ненависти и насилия больше нельзя проходить безразлично. Каждому из нас есть что сделать, чтобы подобное больше не повторилось, в первую очередь нужно занять четкую позицию против дискриминации и ненависти во всех ее формах, где и когда бы они ни встречались”, – написал премьер Канады.