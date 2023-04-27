Трюдо – о геноциде армян: Каждый из нас должен сделать так, чтобы подобное не повторилось

Правительство и народ Канады отмечают этот день вместе с армянской общиной страны и армянами всего мира, вспоминая одну из самых черных страниц в мировой истории.
Каждый должен сделать так, чтобы зверства, подобные Геноциду армян, не повторились. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо, опубликованном на сайте правительства.
Правительство и народ Канады отмечают этот день вместе с армянской общиной страны и армянами всего мира, вспоминая одну из самых черных страниц в мировой истории. Среди их потомков – канадцы армянского происхождения, которые способствовали и способствуют строительству сильной и многообразной страны.
Канада ценит силу духа этих людей, написал премьер. Жестокости и огромное число убийств, совершенных в 1915-1923 годах, не должны быть забыты. В 2015 году, спустя век после начала этой трагедии, парламент Канады утвердил 24 апреля как День памяти Геноцида армян, напомнил премьер Канады.
“Мимо ненависти и насилия больше нельзя проходить безразлично. Каждому из нас есть что сделать, чтобы подобное больше не повторилось, в первую очередь нужно занять четкую позицию против дискриминации и ненависти во всех ее формах, где и когда бы они ни встречались”, – написал премьер Канады.
Отметим, в апреле в Канаде отмечается месяц памяти, осуждения и предупреждения Геноцида, когда проходят мероприятия, посвященные геноциду греков, ассирийцев, народа тутси в Руанде и других народов.
Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!