Канада увеличит посевы яровой пшеницы на 7,5%

Посевы яровой пшеницы в Канаде увеличат, чтобы компенсировать потери от засухи в США и возможное сокращение поставок с Украины, данные статистического управления Канады (StatsCan).

Посевы яровой пшеницы в Канаде увеличат, чтобы компенсировать потери от засухи в США и возможное сокращение поставок с Украины, данные статистического управления Канады (StatsCan).

Под пшеницу отведено 27 млн акров (10,93 млн га), или на 6% больше, чем годом ранее. Яровая пшеница займет 19,4 млн акров (7,85 млн га) или на 7,5% больше, чем в 2022 году. Ранее прогнозировалась площадь в 26,3 млн акров (10,64 млн га). Площадь под пшеницей будет максимальной с 2001 года.

Канада является четвертым в мире экспортером пшеницы и крупнейшим поставщиком рапса. Из рапса, кроме прочего, производят значительное количество растительного масла.

В отчете сказано, что аграрии планируют засеять 21,6 млн акров (8,74 млн га) рапса, на 0,9% больше, чем в 2022 году, и немного ниже среднего показателя в 21,8 млн акров (8,82 млн га).

Президент консалтинговой фирмы IntelliFARM Брайан Вот сомневается в точности отчета StatsCan, поскольку фермеров проходил с 12 декабря по 14 января, примерно на два месяца раньше, обычного. Основной сев сельскохозяйственных культур в Канаде идет в мае.

Площади под пшеницей и рапсом увеличатся за счет овса, чечевицы и гороха, сообщает StatsCan.