Ученые предупредили об опасности добавок с мелатонином для детей

Врачи из США выяснили, что мармеладные мишки с мелатонином содержат опасные дозы гормона

Ученые из Гарвардской медицинской школы выяснили, что пищевые добавки могут содержать опасные дозы мелатонина.

Ранее службы здравоохранения США сообщили о 500-процентном росте числа обращений в токсикологический центр по поводу отравления детей мелатонином из жевательных конфет. Более четырех тысяч детей были госпитализированы, 287 нуждались в интенсивной терапии, а двое умерли. Большинство случаев госпитализации приходились на подростков, которые намеренно принимали большие дозы добавок.

Эти биологически активные добавки рекламировались производителями как безопасные средства для улучшения качества сна. В новом исследовании ученые выяснили, что 22 марки добавок из 25 содержали в среднем на 347% больше мелатонина, чем указано на этикетке. При этом один продукт вообще не содержал мелатонин.

Мелатонин — естественный гормон, вырабатываемый мозгом в ответ на темноту. Это вещество помогает настроить внутренние «часы» организма и способствует сну. Жевательные конфеты с мелатонином содержат синтетическую версию гормона. Но поскольку они продаются как пищевые добавки, на них не распространяются те же правила, что и на лекарства. Это означает, что нет никакой гарантии, что ингредиенты соответствуют тому, что указано на этикетке.

Авторы отметили, что прием мелатонина для детей с проблемами сна может быть менее эффективным, чем изменение образа жизни: перехода к нормальному режиму сна и ограничению воздействия экрана в ночное время. Прием мелатонина должен происходить только под наблюдением врача.