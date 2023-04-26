Бензин неустанно ползёт вверх. И когда цена остановится, никто не знает, но прогнозы есть

За последний месяц цена на бензин в Квебеке повысилась, в среднем, на 12 центов, процесс роста не прекращается, но чего же ждать в будущем?

Несмотря на радужные цифры, представленные Управлением статистики Канады, которое с чувством глубокого (или высокого?) удовлетворения сообщило о замедлении темпов инфляции в марте, благодаря, в частности, снижению и цен на горючее, в апреле цены на бензин вновь побежали вверх.

За последние три недели цены на бензин в среднем по Квебеку повысились на 12 центов (по состоянию на 25 апреля), хотя по разным районам, как обычно и бывает, рост или же выше, или же ниже среднестатистической цифры. Как бы то ни было, квебекцам планировать расходы на заполнение бака автомобиля весьма сложно, если вообще возможно. И, к сожалению, ни один экономист не предсказывает снижение цен или даже стабилизацию их на нынешнем уровне.

На 25 апреля средняя цена литра бензина в Квебеке составила 168,7 центов. Впрочем, 24 апреля средняя цена была 169,2 центов, но радоваться смысла нет — подобные незначительные флуктуации всегда сопровождают общий неуклонный рост. А вот за последнюю неделю цены выросли на 3.8 цента — 18 апреля средняя цена составляла менее 165 центов. В марте же квебекцы тратили 156,7 центов на литр.

Самые высокие цены в отдельных районах Квебека достигали пару дней назад 176,9 центов. Но для успокоения можно вспомнить, что ровно год назад в середине апреля бензин стоил 185,3 цента, так что у нас есть, к чему стремиться.

Печальнее всего то, что экономисты не устают предсказывать дальнейшее повышение, споры идут лишь вокруг уровня роста, оптимисты рассчитывают на рост на 2-4 цента, пессимисты говорят о 10-15 центах роста в ближайшие пару недель.

Правительство же, со своей стороны, ставит задачу стабилизировать цены на горючее к середине года, а затем поддерживать их на уровне роста в 2-3% в год. Посмотрим, что получится.