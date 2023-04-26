Лего признал, что решение об отмене “третьего пути” между Квебекградом и Леви принял он, но извиниться отказался

Проект постройки третьего пути, связывающего город Квебек с городом Леви и со всем южным берегом окончательно закрыт.

Последние дни все квебекские средства массовой информации рассказывают о важнейшей для Квебека новости – правительство Квебека приняло решение закрыть проект постройки туннеля, который должен был связать главный город провинции с Южным берегом, в первую очередь, с городом Леви, столицей района Шодьер-Аппалач. В настоящее время через реку Святого Лаврентия в районе Квебекграда перекинуты два моста – железнодорожный и автомобильный. Добраться до них из центра обеих городов много времени не занимает, но, тем не менее транспортная схема вызывает неудобства у местных жителей, особенно у тех, кто живёт в Леви, а работает в Квебеке (и наоборот). Существует и паромная переправа – путь через реку занимает минут пятнадцать, но, конечно, здесь свои неудобства – завезти на паром машину, вывести её, ждать отправки и т.д. Тем более, что в штормовую погоду и зимой линия не работает.

Споры о необходимости прокладывания “третьего пути” (troisième lien) такое название получил проект, шли с самого начала его утверждения. По ряду причин было решено проложить подо дном реки автомобильный туннель – постройка моста в исторических центрах обоих городов была явно нецелесообразной, а строить мост южнее смысла не было – там и так мост стоит. Первоначальные прикидки позволили сделать вывод, что денег на туннель хватит, тем более, что федеральное правительство обещало “помочь материально”. Но по мере того, как разработка продвигалась, планируемая стоимость всё возрастала.

Оппозиционные партии серьёзно за дело взялись и стали доказывать ненужность строительства. Многочисленные эксперты-экономисты, как правило, с доводами соглашались. Единственные, кто решительно выступал за строительство, это жители Леви, которым такой туннель серьёзно облегчил бы связь со столицей провинции.

Споры были долгими, с привлечением крупнейших политиков из всех партий. Наконец, 22 апреля правительство Квебека, устами пресс-секретаря объявило о закрытии проекта, который оно сочло всё же невыгодным. Тут же разразился скандал – проект был самым дорогостоящим и самым разрекламированным строительным проектом Квебека, даже более афишируемым, чем строительство новой линии метро в Монреале.

Более того, во время прошлой предвыборной кампании Франсуа Лего клятвенно заверял, что если его изберут, то все препятствия на пути строительства туннеля будут устранены, дискуссия завершится, и строительство тут же начнётся. Во многом эти предвыборные обещания обеспечили победу Лего в районе Шодьер-Аппалачи, в первую очередь, у жителей Леви, но и по всему Квебеку это обещание было принято избирателями весьма благосклонно.

“Как же так”, спросили разгневанные жители – “обещал же”. “Обещать – не значит жениться”, рассудительно ответил 25 апреля премьер-министр. Точнее, он, выступая перед журналистами, признал, что решение закрыть проект было принято им, он взял вину на себя, но извиниться за нарушение общаний отказался – “решение это прогматично, это наилучший выход для квебекцев”, пояснил Лего. Он заверил, что никакого заговора не было (пошли слухи о том, что вся кампания по строительству была ширмой для выкачивания денег и обеспечения успеха партии Лего КАК на выборах), просто 5 апреля эксперты предоставили окончательный отчёт, сделав вывод о ненужности туннеля. Вот и всё, что было. Проект туннеля, о необходимости которого так долго говорили какисты, закрыт. Всем спасибо, все свободны.