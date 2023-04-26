25 апреля у полмиллиона квебекских потребителей была прервана подача электричества

Во вторник, 25 апреля, внезапно лишились электричества не менее полмиллиона квебекских семей и предприятий, десятки тысяч оставились без света и поздним вечером.

В 12.02 минуты по полудни, 25 апреля, по всему Квебеку начались отключения электроэнергии. Перерыв в подаче тока затронул полмиллиона потребителей, но свет отключился «выборочно» – отдельные районы в разных городах были полностью обесточены а соседние кварталы даже не заметили, что свет исчез.

Света в пострадавших районах не было несколько часов, хотя отдельным регионам повезло и ток вернулся через час после аварии. К вечеру оставались без света около 30 тысяч потребителей, но ГидроКвебек заверил, что работы идут полным ходом и вот-вот ситуация нормализуется, так что ночью свет вернётся во все дома.

Многие предприятия были вынуждены прекратить работу. Отключения коснулись и школ, и детских садов, что вызвало, конечно, большие сложности, но хорошо, что погода не вынудила закрыть учебные и дошкольные заведения.

Причина происшествия пока расследуется, но известно, что авария произошла на электростанции Churchill Falls, где вышла из строя турбина, что, в свою очередь, привело к срабатыванию защиты в разных пунктах провинции и, как следствие, к прекращению подачи электричества. Общий ущерб от аварии пока не подсчитан.

Многочисленные эксперты, опрошенные журналистами, считают, что, к сожалению, общая ветхость и устарелость энергосистемы Квебека стала если не главной, то одной из главных причин происшедшего.