Покупатель из Канады по ошибке приобрел специальную версию Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 лимитированной версии оказался без функции быстрой зарядки

Обычно редкие автомобили добавляют своим владельцам какие-то важные и интересные доработки, однако этот случай — исключение, ведь крайне редкая версия Hyundai Ioniq 5 лишена своих самых важных способностей. Дело в том, что для Канадского рынка была разработана версия электрокара, который лишен возможности использовать быструю зарядку постоянным током.

Поскольку переход к электрификации продолжается, быстрая зарядка постоянным током входит в стандартную комплектацию почти каждого нового электромобиля. В то время как многие потребители будут использовать зарядку уровня 2 дома, чтобы зарядить аккумулятор, такому зарядному устройству может потребоваться несколько часов, чтобы выполнить эту работу. Быстрая зарядка постоянным током может зарядить Ioniq 5 с 10% до 80% его емкости чуть более чем за 20 минут. Это делает его идеальным для дальних поездок. Однако эта функция не является частью очень редкого уровня отделки салона Essential Hyundai Ioniq 5 2022 модельного года. Очевидно, автопроизводитель продал всего около 30 таких автомобилей.

Hyundai Ioniq 5 Essential — это то, что считается автомобилем, отвечающим минимальным требованиям в отрасли. Hyundai оценили его в 44 999 канадских долларов, чтобы претендовать на получение канадского кредита iZEV. То есть, другими словами, автопроизводитель сделал минимально возможный вариант, который смог бы продаваться на рынке Канады. Однако позднее, автопроизводитель несколько поднял ценник, чтобы убрать эту ограниченную серию из продажи.

И вот как раз один этот экземпляр на радостях приобрел один владелец из Канады, даже не подозревая, что его автомобиль, доставшийся ему дешевле нынешней базовой версии электрокара — лишен возможности скоростной зарядки. При этом, автодилер в Канаде сообщил о возможности замены этого авто на тот, который имеет слот для быстрой зарядки. Однако пока неизвестно, на каких условиях состоится обмен.