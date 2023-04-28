Жительница Торонто призналась, что кормит своего ребенка сверчками ради экономии

Жительница Торонто призналась, что кормит свою полуторагодовалую дочь сверчками, чтобы экономить на покупке продуктов.
По словам женщины, эти насекомые являются отличным источником белка. Также канадка отметила, что ее ребенок «любит есть насекомых».
Теперь матери не приходится тратить деньги на мясо, в частности, на говядину, курицу или свинину. Благодаря этому ее траты на продукты снизились с 300 долларов в неделю до 150-200 долларов.
Она подчеркнула, что всего две столовые ложки порошка из сверчков обеспечивают 100% суточной потребности ребенка в белке. Сейчас ее дочь спокойно ест такие блюда с добавлением насекомых, как хрустящие палочки, оладьи и макароны с сыром. В будущем канадка планирует включить в рацион другие виды насекомых.
Стоит отметить, что женщина и сама ест насекомых. Пристрастилась к ним она в Азии, отведав там экзотическое блюдо. Женщине еда из насекомых понравилась и у себя на родине она продолжила питаться всякими жучками.