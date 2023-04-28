Жительница Торонто призналась, что кормит своего ребенка сверчками ради экономии

Она подчеркнула, что всего две столовые ложки порошка из сверчков обеспечивают 100% суточной потребности ребенка в белке. Сейчас ее дочь спокойно ест такие блюда с добавлением насекомых, как хрустящие палочки, оладьи и макароны с сыром. В будущем канадка планирует включить в рацион другие виды насекомых.

Стоит отметить, что женщина и сама ест насекомых. Пристрастилась к ним она в Азии, отведав там экзотическое блюдо. Женщине еда из насекомых понравилась и у себя на родине она продолжила питаться всякими жучками.