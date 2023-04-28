19-летняя канадка осталась без зубов после приема обезболивающих

Жительница Канады осталась без зубов в 19 лет из-за побочного действия обезболивающих.

Жительница Канады в 19 лет осталась без зубов из-за побочного действия обезболивающих. По ее словам, врачи о таком ее не предупреждали.

Несчастье произошло с молодой Натали Лакасс, которой сейчас 24 года. Она рассказала, что с 18 лет страдает от проблем с зубами. Девушка попала в автомобильную аварию, где повредила поясничную мышцу. Медики выписали пострадавшей обезболивающее, после приема которого у нее начались проблемы.

Жительница принимала препарат и столкнулась с неприятным побочным эффектом. У нее началась пептическая язва желудка, из-за которой наступали приступы тошноты. Девушка рассказала, что ее рвало несколько месяцев. После каждого похода в уборную Натали чистила зубы, но не знала, что ей нельзя было этого делать.

«Кислота из желудка, которую я втирала в зубы, разъедала и разрушала эмаль. Я стерла свои зубы», — поделилась Лакасс.

При этом девушка не может носить съемный зубной процесс больше часа, так как ей очень больно. Хроническая боль появилась у нее из-за височно-нижнечелюстной дисфункции, которую ей диагностировали еще в 12 лет.

Канадка пожаловалась, что из-за проблем со здоровьем и испорченной внешности замкнулась в себе, отказывалась видеться с друзьями и постоянно сидела дома. Ей было стыдно за то, как она выглядит. Знакомые и даже врачи часто считали, что девушка потеряла зубы из-за запрещенных веществ, но это не так. Сейчас Натали копит деньги, чтобы сделать протезирование верхнего ряда зубов. Ей необходимо собрать 16 тысяч долларов.