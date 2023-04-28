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Новости В Канаде призывают к срочной замене дизельных школьных автобусов

В Канаде призывают к срочной замене дизельных школьных автобусов

Виктория Христова Апр 28, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде призывают к срочной замене дизельных школьных автобусов отключены 41 Просмотров

Воздействие выхлопных газов дизельных двигателей ухудшает функциональную связь мозга

Защитники здоровья и окружающей среды сегодня призвали сообщества, школьные советы и правительства всех уровней ускорить электрификацию школьных автобусов, заменив десятки тысяч школьных автобусов с дизельным двигателем, извергающих токсичные пары, которые могут нанести серьезный вред здоровью детей и помешать обучению.

Во главе с Канадским партнерством по охране здоровья детей и окружающей среды (CPCHE) коалиция из 34 организаций сделала цель, полной электрификации школьных автобусов в Канаде, центральной темой национального дня «Здоровая среда для обучения» в этом году (27 апреля).

Совместный призыв к срочным действиям со стороны соответствующих лиц, принимающих решения по всей стране, последовал за январской публикацией новых научных данных из Британской Колумбии о том, что даже «кратковременное воздействие выхлопных газов дизельных двигателей резко ухудшает функциональную связь мозга». Новое исследование вызывает дополнительные опасения по поводу нарушения функции мозга и способности к обучению детей, вдыхающих дизельные пары.

Другое исследование предупредило, что дизельный выхлоп может препятствовать развитию нервной системы ребенка, пространственному обучению, вниманию и памяти, а также способствует множеству других проблем с физическим и психическим здоровьем, а также изменению климата.

Исследования также показывают, что существенное сокращение выбросов дизельного топлива школьными автобусами может способствовать снижению заболеваемости бронхитом и астмой у детей, а снижение воздействия дизельного топлива может улучшить когнитивные функции.

Электрические школьные автобусы являются жизнеспособным решением, которое устраняет выбросы дизельных автобусов и служит примером местных действий по борьбе с изменением климата.

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