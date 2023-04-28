CREA публикует обновленный прогноз продаж и цен на жилье на 2023 и 2024 годы

Канадская ассоциация недвижимости (CREA) опубликовала свой последний прогноз активности продаж жилья и средних цен на жилье через системы MLS канадских советов по недвижимости и ассоциаций на 2023 и 2024 годы.

Канадская ассоциация недвижимости (CREA) опубликовала свой последний прогноз активности продаж жилья и средних цен на жилье через системы MLS канадских советов по недвижимости и ассоциаций на 2023 и 2024 годы.

Согласно отчету, продажи жилья в стране остаются стабильными с лета 2022 года и, как ожидается, будут постепенно расти в направлении долгосрочной тенденции в 2024 году.

Экономисты CREA ожидают, что покупатели вернутся на рынок после ожидания дополнительной определенности в отношении выплат по ипотеке и стоимости недвижимости.

Сообщение Банка Канады о приостановке повышения процентных ставок в январе 2023 года, за которым последовали заседания в марте и апреле, на которых они не повышали ставку овернайт, наряду с выравниванием цен на жилье, помогло ослабить некоторую неопределенность.

Однако риски для прогноза включают обострение проблемы предложения жилья в Канаде, с которой сталкиваются по всему континууму, в том числе на существующем рынке жилья.

Количество новых предложений быстро сокращается и в настоящее время находится на 20-летнем минимуме, что может повлиять на прогноз продаж и создать риск повышения среднего ценового прогноза. В докладе также подчеркивается возможность того, что короткая и умеренная рецессия в середине 2023 года станет более серьезной и продолжительной, чем ожидалось.

CREA прогнозирует, что около 492 674 объектов недвижимости будут проданы через MLS в 2023 году, что на 1,1 процента меньше, чем в 2022 году. Это почти не изменилось по сравнению с предыдущим национальным прогнозом CREA.

Однако были внесены два заметных компенсирующих изменения: Продажи жилья в Альберте были пересмотрены в сторону понижения в связи с более слабым, чем ожидалось, первым кварталом. Напротив, продажи жилья в Онтарио были пересмотрены в сторону повышения в связи с несколько более сильным, чем ожидалось, первым кварталом.

По прогнозам, средняя цена жилья по стране будет снижаться на 4,8% в год до 670 389 долларов в 2023 году. Это примерно на 8 000 долларов больше, чем предыдущий прогноз CREA, благодаря росту продаж в первом квартале 2023 года в результате значительного роста в дорогих регионах Нижнего материкового китая Британской Колумбии и районе Большого Торонто.

По прогнозам, продажи жилья в стране вырастут на 13,9% до 561 090 единиц в 2024 году, поскольку рынки жилья продолжают возвращаться к тенденции, а денежно-кредитная политика переходит к более нейтральной позиции.

Этот прогноз по-прежнему оставит активность значительно ниже рекордного уровня 2021 года, но вернет ее в соответствие с долгосрочным трендом и вернет выше среднего значения за 10 лет.

Согласно прогнозам, средняя цена на жилье по стране восстановится на 4,7% с 2023 по 2024 год и составит около 702 200 долларов, что соответствует уровню 2022 года.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect 2020- 2022 годов!

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы. Языки: русский, французский, английский