KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!». Новый сезон с 4 мая!

В видеотеке Premier вскоре стартует новый сезон сериала, повествующего о жизни подростков в 90-е годы. Драматическая лента «Мир! Дружба! Жвачка!» рассказывает о 14-летнем Саньке Рябинине, который в период и до того трудного взросления столкнулся ещё и с лихими 90-ыми. Герой старается отыскать пример среди взрослых, но не может определиться. С одной стороны он видит свою бедную семью доцента и продавщицы, с другой – опасные будни афганского ветерана дяди Алика. Вдобавок, в жизни Саньки появляется девочка Женя, которая запустит целую цепочку важных событий. И, разумеется, на фоне всего этого герою приходится ещё и отбиваться от местных хулиганов. Сможет ли подросток понять, кем он хочет быть в этом нестабильном мире?

Видеотека START – Комедия «Поехавшая». Премьера!

Видеотека START представляет главную комедию весны, основанную на реальных событиях. Картина «Поехавшая» рассказывает историю Ани Смолиной – девушки, которая живёт в большом городе, но так и не может отыскать своё счастье. В очередной раз разочаровавшись в отношениях, героиня отправляется со своей собакой Капой в велосипедное путешествие через всю страну. Финальная точка – встреча с мамой, с которой Аня сильно поссорилась 13 лет назад. Возможно, им удастся помириться. А, может быть, героиню ожидает множество новых знакомств на пути к цели.

Видеотека more.tv – Реалити-шоу «Фактор страха». Новый сезон!

Видеотека more.tv представляет экстремальный проект «Фактор страха» с Алексеем Чадовым в роли ведущего. Шоу возвращается с новым сезоном и новыми заданиями. Напомним, в рамках проекта знаменитости будут бороться со своими страхами за денежный приз в размере 300 тысяч рублей, который будет направлен в благотворительный фонд. Звёзды разобьются на пары и будут проходить испытания, созданные на основе их реальных страхов. Это и невероятные трюки, и покорение горных рек, и прохождение через огонь, и многое другое. Кто же окажется самым смелым?

Видеотека Premier – Фильм «Чук и Гек. Большое приключение»

Видеотека Premier радует своих юных зрителей премьерой красочного фильма «Чук и Гек. Большое приключение» с Юлией Снигирь и Владимиром Вдовиченковым в главных ролях. На экране перед вами предстанет новая киноадаптация известного детского рассказа Аркадия Гайдара. Два весёлых брата Чук и Гек вместе со своей заботливой мамой отправляются в Сибирь, чтобы провести грядущий Новый год с отцом-геологом. Захватывающее путешествие к таинственным Синим горам превращается для главных героев в поистине увлекательное и абсолютно непредсказуемое приключение!

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Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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