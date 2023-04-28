TotalEnergies продает свою канадскую дочку компании Suncor Energy

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies продаст Suncor Energy весь свой пакет акций канадского подразделения (TotalEnergies EP Canada) за 5,5 млрд канадских долларов.

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies продаст Suncor Energy весь свой пакет акций канадского подразделения (TotalEnergies EP Canada) за 5,5 млрд канадских долларов.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 27 апреля на сайте компании.

Тезисы TotalEnergies:

после объявления о выходе из своих канадских активов компания TotalEnergies получила несколько предложений, среди которых было предложение от Suncor Energy Inc. о приобретении всего пакета акций TotalEnergies EP Canada Ltd:

это предложение было принято в течение последнего месяца.

Согласно подписанному соглашению:

Suncor Energy приобретет все акции TotalEnergies EP Canada Ltd за 5,5 млрд канадских долларов;

но, помимо этого, возможны и дополнительные платежи, которые при определенных условиях могут составить максимум 600 млн канадских долларов (около 450 млн долл. США).

Продажа произойдет при отказе партнеров TotalEnergies EP Canada Ltd от преимущественного права покупки и при соблюдении обычных условий:

так, для успешного закрытия сделки необходимого одобрения со стороны государственных органов.

TotalEnergies и Suncor Energy планируют завершить продажу к концу 3го квартала 2023 г.

Также 5 апреля 2023 г. TotalEnergies подтвердила, что достигла договоренностей с правительством Ирака по проекту стоимостью 27 млрд долл.

Подтверждая все условия контракта подписанного 6 сентября 2021 г., Total Energies и власти Ирака совместно определили необходимые условия и взаимное страхование для продвижения проекта Gas Growth Integrated Project (GGIP).

Основная цель проекта GGIP:

активизация освоения природных ресурсов Ирака для улучшения электроснабжения страны.