Киберпреступники становятся всё изощрённее – звонки “из банка” приобретают всё более убедительный вид. Будьте крайне осторожны!

Предупреждение о новых подходах к кибермошенничеству и несколько советов, как избежать грабежа с вашего счёта.

Хотя звонки, якобы, из банка, с предупреждением о «странных операциях с вашим счётом», известны довольно давно, но, к сожалению, в последнее время в Квебеке (да, по-видимому, и в других районах Канады и по всему миру), этот вид мошенничества стал гораздо изощрённее. Что происходит, как действуют преступники?

Вам звонят, якобы, из вашего банка. На экране высвечивается настоящий телефон вашего финансового учреждения и его название. Когда вы отвечаете на звонок, вежливый банковский служащий называет вам первые цифры вашей кредитной карточки и приводит данные о последних трансакциях, которые вы по ней совершили. Дальше собеседник сообщает, что отсылает вам текстовое сообщение, в котором указан проверочный код — это делается для того, чтобы он, банковский служащий, убедился в том, что говорит именно с хозяином счёта.

Через несколько секунд вы действительно получаете СМС с кодом, который сообщаете собеседнику. Тот удовлетворенно подтверждает, что теперь убедился в том, что говорит с владельцем счета. После этого предупреждает, что на всякий случай временно блокирует ваш счёт и что вам будет выслана новая карточка, которую вы активируете после получения, и тем самым разблокируете счёт.

На этом разговор заканчивается, а с вашего счёта успешно списывается определённая сумма денег в пользу мошенника.

Что произошло? Дело в том, что у киберпреступника каким-то образом есть доступ к списку ваших банковских операций (пути для его получения разные, но чаще всего речь о трансакциях, которые отражаются в кредитной компании). Но у мошенника нет доступа к вашему счёту. Точнее, он может начать операцию по получению доступа, однако банк попросит подтверждение личности. Так делается даже после введения вами всех необходимых цифр. Исключение одно — если вы входите в свой счёт с устройства, с которого входите всегда, тогда банк видит, что вы постоянный клиент. Некоторым банкам этого достаточно, другие всё же просят ответить на дополнительные вопросы или ввести проверочный код в любом случае.

Преступник же никак не может сделать вид, что работает с вашего же устройства. И ему нужно пройти последний этап — ввести проверочный код банка, который банк отсылает клиенту, раз тот вошёл с другого аппарата (или же отсылает этот код в любом случае — зависит от банка, как мы уже указали). И этот настоящий код банк отсылает на ваш телефон! Код не может уйти на телефон мошенника! После чего вы сами любезно называете код преступнику, будучи уверенным, что банковский служащий проверяет вашу личность. Элегантно, не правда ли?

С января по апрель 2023 года в Канаде было совершено свыше тысячи краж денег со счетов клиентов с применением этого способа, причём почти четыреста раз операции совершались со счетами юридических лиц (магазинов, гаражей, ремонтных контор и прочих учреждений, где часто на “звонок из банка” отвечают работники, которые заняты другими делами и которые, обычно, не настораживаются при подобных звонках). За первые три месяца года таким образом было снято со счетов 3,2 миллиона долларов! А за весь 2022 год – менее семи миллионов. То есть, размах операций нарастает.

Что делать и как избежать потерь?

Во-первых, сразу же кладите трубку и не вступайте в разговор даже ради шутки с “банковским служащим”, который начинает говорить с вами по-русски или по-украински. В крайнем случае, если вдруг, по какой-то причине, вы этим не удивлены (“банковские работники” сразу поясняют, что они видят же, что вы из России или Украины, судя по фамилии, вот и решили вам помочь), попросите их перейти на французский язык. Как правило, этой просьбы достаточно, мошенник прекратит разговор. Если нет, то:

Во-вторых, попросите номер телефона с тем, чтобы перезвонить. Подделать номер и название учреждения, которые высвечиваются на экране – легко. А вот сделать так, чтобы вы попадали не в банк, если звоните сами, уже невозможно. Лучше всего набрать тот номер, который указан на обороте вашей карточки, а дальше связаться по добавочному номеру со служащим (если тот настоящий работник банка, то он пояснит, как это сделать после того, как вы набрали номер банка).

В-третьих, никогда не набирайте номер *72 + номер, который сообщит вам мошенник. Вам кажется, что это безопасная операция, а мошенник мило пояснит, что речь о проверках и т.д. и т.п. На самом деле, при наборе этой комбинации все звонки на ваш телефон будут перенаправляться на этот номер, включая звонки вам из банка.

В-четвертых, лучше всего посетить банк лично и попросить о срочной встрече со служащим. Тот проверит ситуацию и решит вопрос.

В-пятых, смешно, казалось бы, но если вам звонят “из банка” рано утром, то это излюбленная схема – человек только что встал, ещё может быть полусонным, голова полна других забот, обработать жертву легче. Но, конечно, звонить могут в любое время дня, просто если звонок рано утром, то, скорее всего, вас ловят преступники.

Если же вы стали жертвой киберпреступления, то в любом случае подайте жалобу в местный полицейский участок, ваше заявление будет переправлено в центр борьбы с мошенничеством и, если повезёт, всё закончится благополучно. Но лучше, конечно, такие ситуации не допускать.