Новый закон требует от международных видео-ресурсов создавать и показывать канадский контент

Принят новый федеральный закон о регулировании ресурсов, которые ведут видеопередачи. В передачах на Канаду видео-платформы теперь обязаны уделять место канадской тематике.

Сенат Канады в четверг, 27 апреля, принял давно обсуждаемый закон, который обязывает потоковые платформы, такие как Netflix, YouTube или Spotify, обязательно создавать и транслировать канадский контент для зрителей, находящихся в Канаде. В случае отказа уделять определённое место новостям и обзорам из Канады, компании будут подвергаться финансовым санкциям.

Закон о потоковом вещании (стриминговое вещание, как часто его называют) в Интернете создает правовую основу для регулирования цифровых платформ в Канаде. Этот закон обязывает крупнейшие платформы вносить финансовый вклад в «создание, производство и распространение» канадского контента, такого как музыка, телешоу или сериалы, а также заниматься продвижением канадского контента.

Что касается языковых требований, платформы должны будут создавать и транслировать передачи на обеих официальных языках и на языках коренных народов (но в тексте закона не уточняются требования к языкам коренных народов – все ли должны использоваться, все ли фильмы и сериалы должны на них переводиться и т.д.)

Новый закон тут же получил королевскую санкцию, что является обязательным условием для вступления закона в действие.

Закон даёт больше полномочий Канадской комиссии по радио, телевидению и телекоммуникациям (CRTC), регулятору вещания в том, что касается регулирования действий иностранных веб-гигантов. Теперь они обязаны следовать тем же правилам, что и канадские СМИ. Таким образом правительство желает «уравнять правила игры и поддержать канадских авторов за счет увеличения инвестиций в канадскую культуру» (по выражению представителей правительства Канады).

Обсуждение закона шло почти 18 месяцев и стало одним из самых долго обсуждаемых законопроектов в истории Сената. Его статьи подверглась особой критике со стороны консервативной оппозиции как покушение на свободу выражения мнений в Интернете. Что касается окончательного текста Закона, то ряд обозревателей опасается, что отсутствие точности в определении охватываемых субъектов может привести к регулированию тех лиц, кто публикует любительский контент в Интернете.

Со своей стороны, представители YouTube утверждают, что новый закон вынуждает эту платформу предлагать зрителям контент, который канадский государственный регулятор считает приоритетным, а не контент, который интересует пользователей. В ответ на это министр исторического наследия Канады Пабло Родригес, выдвинувший законопроект, неоднократно заявлял, что деятельность независимых создателей подкастов и видео не будет затронута. Г-н Родригес пообещал объявить в ближайшие недели о конкретных директивах, которые он даст CRTC.

Новый канадский закон является частью комплекса мер, предпринятых федеральнымлиберальным правительством для более эффективного регулирования интернет-гигантов. В настоящее время федеральный Парламент рассматривает законопроект, который потребует от них уплаты лицензионного сбора при использовании канадского медиаконтента.