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Новости Принят закон о регулировании видео-платформ. Теперь обязателен канадский контент
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Граффити Фокус в Лашине. Фото Меган Хорхенсен.

Принят закон о регулировании видео-платформ. Теперь обязателен канадский контент

Megan Jorgensen Апр 28, 2023 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Новости Канады, Отдых, Политика Оставить комментарий 184 Просмотров

Новый закон требует от международных видео-ресурсов создавать и показывать канадский контент

Принят новый федеральный закон о регулировании ресурсов, которые ведут видеопередачи. В передачах на Канаду видео-платформы теперь обязаны уделять место канадской тематике.

Сенат Канады в четверг, 27 апреля, принял давно обсуждаемый закон, который обязывает потоковые платформы, такие как Netflix, YouTube или Spotify, обязательно создавать и транслировать  канадский контент для зрителей, находящихся в Канаде. В случае отказа уделять определённое место новостям и обзорам из Канады, компании будут подвергаться финансовым санкциям.

Закон о потоковом вещании (стриминговое вещание, как часто его называют) в Интернете создает правовую основу для регулирования цифровых платформ в Канаде. Этот закон обязывает крупнейшие платформы вносить финансовый вклад в «создание, производство и распространение» канадского контента, такого как музыка, телешоу или сериалы, а также заниматься продвижением канадского контента.

Что касается языковых требований, платформы должны будут создавать и транслировать передачи на обеих официальных языках и на языках коренных народов (но в тексте закона не уточняются требования к языкам коренных народов – все ли должны использоваться, все ли фильмы и сериалы должны на них переводиться и т.д.)

Новый закон тут же получил королевскую санкцию, что является обязательным условием для вступления закона в действие.

Закон даёт больше полномочий Канадской комиссии по радио, телевидению и телекоммуникациям (CRTC), регулятору вещания в том, что касается регулирования действий иностранных веб-гигантов. Теперь они обязаны следовать тем же правилам, что и канадские СМИ. Таким образом правительство желает «уравнять правила игры и поддержать канадских авторов за счет увеличения инвестиций в канадскую культуру» (по выражению представителей правительства Канады).

Обсуждение закона шло почти 18 месяцев и стало одним из самых долго обсуждаемых законопроектов в истории Сената. Его статьи подверглась особой критике со стороны консервативной оппозиции как покушение на свободу выражения мнений в Интернете.  Что касается окончательного текста Закона, то ряд обозревателей опасается, что отсутствие точности в определении охватываемых субъектов может привести к регулированию тех лиц, кто публикует любительский контент в Интернете.

Со своей стороны, представители YouTube утверждают, что новый закон вынуждает эту платформу предлагать зрителям контент, который канадский государственный регулятор считает приоритетным, а не контент, который интересует пользователей. В ответ на это министр исторического наследия Канады Пабло Родригес, выдвинувший законопроект, неоднократно заявлял, что деятельность независимых создателей подкастов и видео не будет затронута. Г-н Родригес пообещал объявить в ближайшие недели о конкретных директивах, которые он даст CRTC.

Новый канадский закон является частью комплекса мер, предпринятых федеральнымлиберальным правительством для более эффективного регулирования интернет-гигантов. В настоящее время федеральный Парламент рассматривает законопроект, который потребует от них уплаты лицензионного сбора при использовании канадского медиаконтента.

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