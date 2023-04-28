Откройте для себя Канаду: средние зарплаты по стране и самые высокооплачиваемые сферы деятельности в 2023 году

Статистические данные, иллюстрирующие уровень заработной платы по каждой канадских провинции и на администратиных территориях. Разница значительная.

Если Вы ищете возможность найти место приложения ваших профессиональных знаний навыков, если Вы мечтаете иммигрировать в Канаду, мультикультурную страну с ее захватывающими дух природными ландшафтами и исключительно высоким качеством жизни, то Вам, наверняка, интересно узнать, каков средний уровень зарплаты по Канаде в 2023 году и существуют ли различия между разными регионами страны.

Чтобы помочь вам лучше понять канадский рынок труда и сделать осознанный выбор, мы проанализировали самые последние данные Статистического управления Канады. Ниже мы приводим обзор тенденций заработной платы в Канаде, с указанием самых высокооплачиваемых сфер экономики и региональных отличий.

Подчеркнём, что Статистическое управление Канады регулярно публикует актуализированные данные о заработной плате работников, что позволяет следить за тенденциями рынка труда.

В 2023 году канадцы рынок труда в стране динамичен и представляет множество возможностей в самых различных областях экономики. Вот основные тенденции за последние 12 месяцев:

Средняя брутто-зарплата (то есть, до вычетов налогов и других отчислений) в месяц по провинциям и территориям согласно последним данным следующая (важно отметить, что разница в зарплатах на самом деле не столь ощутима для семейного бюджета, так как цифры не учитывают стоимость жизни, которая значительно варьируется от региона к региону).

Провинция Ежегодная средняя зарплата Ежемесячная

Альберта 64 191,92 долларов 5 349,33 долларов

Британская Колумбия 59 108,92 долларов 4 925,74 долларов

Остров Принца Эдуарда 49 704,20 долларов 4 142,02 доллара

Манитоба 53 448,72 долларов 4 454,06 доллара

Новый Брансвик 53 026,48 долларов 4 418,87 долларов

Новая Шотландия 50 965,20 долларов 4 247,10 долларов

Нунавут 77 257,44 долларов 6 438,12 долларов

Онтарио 60 667,88 долларов 5 055,66 долларов

Квебек 55 706,56 долларов 4 642,21 доллара

Саскачеван 57 943,08 долларов 4 828,59 долларов

Ньюфаундленд и Лабрадор 58 843,20 долларов 4 903,60 долларов

Северо-западные территории 80 381,08 долларов 6 698,42 долларов

Юкон 69 043,52 долларов 5 753,63 доллара

Но ещё раз подчеркнём, что существуют значительные различия в розничных ценах между различными регионами страны. Например, стоимость жизни в Йеллоунайфе (Северо-Западные территории), значительно выше, чем в Монреале (Квебек). Поэтому важно не только сравнивать уровень зарплаты работника, но и учитывать эти различия, чтобы лучше понять привлекательность региона.

САМЫЕ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТРАСЛИ

Очевидно, что зарплаты в каждой сфере деятельности весьма отличаются. Среди самых высокооплачиваемых отраслей экономики в Канаде в 2023 году — информационные и коммуникационные технологии, добыча природных ресурсов и их переработка (нефть, газ, горнодобывающая промышленность), финансы и страхование, здравоохранение и услуги, биотехнологии и инженерия.

Тенденции последних 12 месяцев подтверждают, что положение в этих сферах не изменится и в ближайшем будущем: за последний год рынок труда Канады отмечен высоким спросом на работников с навыками в области информационных технологий, в здравоохранении, в защите окружающей среды. Профессии, связанные с развитием искусственного интеллекта, с кибербезопасностью, с развитием возобновляемых источников энергии, с психическим здоровьем, также пользуются устойчивым спросом. Если Вы хотите обеспечить высокий доход, то именно в этих областях есть большие возможности.