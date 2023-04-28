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Иммиграция Средняя заработная плата в Канаде по провинциям и территориям

Средняя заработная плата в Канаде по провинциям и территориям

Megan Jorgensen Апр 28, 2023 Иммиграция, Новости, Новости Канады, Новости провинции Квебек, Общество, Работа, Финансы Оставить комментарий 231 Просмотров

Откройте для себя Канаду: средние зарплаты по стране и самые высокооплачиваемые сферы деятельности в 2023 году

Статистические данные, иллюстрирующие уровень заработной платы по каждой канадских провинции и на администратиных территориях. Разница значительная.

Если Вы ищете возможность найти место приложения ваших профессиональных знаний навыков, если Вы мечтаете иммигрировать в Канаду, мультикультурную страну с ее захватывающими дух природными ландшафтами и исключительно высоким качеством жизни, то Вам, наверняка, интересно узнать, каков средний уровень зарплаты по Канаде в 2023 году и существуют ли различия между разными регионами страны.

Чтобы помочь вам лучше понять канадский рынок труда и сделать осознанный выбор, мы проанализировали самые последние данные Статистического управления Канады. Ниже мы приводим обзор тенденций заработной платы в Канаде, с указанием самых высокооплачиваемых сфер экономики и региональных отличий.

Подчеркнём, что Статистическое управление Канады регулярно публикует актуализированные данные о заработной плате работников, что позволяет следить за тенденциями рынка труда.

В 2023 году канадцы рынок труда в стране динамичен и представляет множество возможностей в самых различных областях экономики. Вот основные тенденции за последние 12 месяцев:

Средняя брутто-зарплата (то есть, до вычетов налогов и других отчислений) в месяц по провинциям и территориям согласно последним данным следующая (важно отметить, что разница в зарплатах на самом деле не столь ощутима для семейного бюджета, так как цифры не учитывают стоимость жизни, которая значительно варьируется от региона к региону).

 

Провинция                                 Ежегодная средняя зарплата                                   Ежемесячная

Альберта                                            64 191,92 долларов                                               5 349,33 долларов
Британская Колумбия                   59 108,92 долларов                                              4 925,74 долларов
Остров Принца Эдуарда               49 704,20 долларов                                              4 142,02 доллара
Манитоба                                          53 448,72 долларов                                               4 454,06 доллара
Новый Брансвик                             53 026,48 долларов                                              4 418,87 долларов
Новая Шотландия                          50 965,20 долларов                                              4 247,10 долларов
Нунавут                                              77 257,44 долларов                                               6 438,12 долларов
Онтарио                                             60 667,88 долларов                                              5 055,66 долларов
Квебек                                                55 706,56 долларов                                               4 642,21 доллара
Саскачеван                                       57 943,08 долларов                                               4 828,59 долларов
Ньюфаундленд и Лабрадор        58 843,20 долларов                                              4 903,60 долларов
Северо-западные территории    80 381,08 долларов                                              6 698,42 долларов
Юкон                                                  69 043,52 долларов                                              5 753,63 доллара

Но ещё раз подчеркнём, что существуют значительные различия в розничных ценах между различными регионами страны. Например, стоимость жизни в Йеллоунайфе (Северо-Западные территории), значительно выше, чем в Монреале (Квебек). Поэтому важно не только сравнивать уровень зарплаты работника, но и учитывать эти различия, чтобы лучше понять привлекательность региона.

САМЫЕ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТРАСЛИ

Очевидно, что зарплаты в каждой сфере деятельности весьма отличаются. Среди самых высокооплачиваемых отраслей экономики в Канаде в 2023 году — информационные и коммуникационные технологии, добыча природных ресурсов и их переработка (нефть, газ, горнодобывающая промышленность), финансы и страхование, здравоохранение и услуги, биотехнологии и инженерия.

Тенденции последних 12 месяцев подтверждают, что положение в этих сферах не изменится и в ближайшем будущем: за последний год рынок труда Канады отмечен высоким спросом на работников с навыками в области информационных технологий, в здравоохранении, в защите окружающей среды. Профессии, связанные с развитием искусственного интеллекта, с кибербезопасностью, с развитием возобновляемых источников энергии, с психическим здоровьем, также пользуются устойчивым спросом. Если Вы хотите обеспечить высокий доход, то именно в этих областях есть большие возможности.

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