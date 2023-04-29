Microsoft прекратит поддерживать ОС Windows 10

С 2025 года будет прекращена поддержка ОС Windows 10, 28 апреля сообщает пресс-служба компании Microsoft.

С 2025 года будет прекращена поддержка ОС Windows 10, 28 апреля сообщает пресс-служба компании Microsoft.

Компания больше не планирует выпускать обновления для своей операционной системы, но поддержка Windows 10 сохранится до 14 октября 2025 года. Теперь у пользователей останется только возможность получать ежемесячные обновления безопасности до конца жизненного цикла ОС.

Для того, чтобы не произошло ухудшения функциональности компьютера, Microsoft советует: «Мы настоятельно рекомендуем вам перейти на Windows 11 сейчас, поскольку дополнительных обновлений функций Windows 10 не будет. Если вы и ваша организация пока должны использовать Windows 10, обновите её до Windows 10 версии 22H2, чтобы продолжать получать ежемесячные выпуски обновлений безопасности до 14 октября 2025 года».

Последняя версия операционной системы Windows 10 22H2 будет финальной, заявили представители компании.