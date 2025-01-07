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Общество Спорт Клуб «Вашингтон Кэпиталс» поздравил Овечкина с пятнадцатилетием капитанства
Фото: sports.ru

Клуб «Вашингтон Кэпиталс» поздравил Овечкина с пятнадцатилетием капитанства

Степан Артемьевский Янв 7, 2025 Спорт Комментарии к записи Клуб «Вашингтон Кэпиталс» поздравил Овечкина с пятнадцатилетием капитанства отключены 1 Просмотров

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» отметил 15-летие Александра Овечкина в роли капитана команды. Соответствующее поздравление было опубликовано в официальном аккаунте клуба в Instagram 5 января.

 

«15 лет как ты наш капитан», — говорится в сообщении.

Недавно Овечкин сократил разрыв с канадским легендарным нападающим Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров НХЛ, отставая теперь всего на 22 шайбы.

Свой последний гол он забил в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», завершившемся победой «Вашингтона» со счетом 7:4.

На счету Овечкина 872 гола, тогда как у Гретцки — 894.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, став первым номером драфта НХЛ в 2004-м.

За всю карьеру в лиге он играл только за этот клуб, с которым в 2018 году завоевал Кубок Стэнли.

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