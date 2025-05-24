Сенсация в Копенгагене: Дания выбивает Канаду с ЧМ-2025

Шок болельщиков: сборная Канады завершила выступление на ЧМ-2025 после поражения от Дании

Копенгаген, 24 мая 2025 года — Сборная Канады по хоккею досрочно завершила выступление на чемпионате мира в Дании, уступив хозяевам турнира в четвертьфинальном матче со счетом 1:2. Поражение стало настоящей сенсацией, учитывая статус канадцев как одних из главных фаворитов турнира.

Ход встречи

Канадская команда, возглавляемая капитаном Сидни Кросби, вышла на лед Royal Arena в статусе фаворита. Подопечные тренерского штаба уверенно прошли групповой этап с первого места и рассматривались как один из претендентов на золотые медали.

Большую часть матча инициатива принадлежала канадцам. На 46-й минуте Трэвис Санхайм открыл счёт после результативной передачи от капитана Сидни Кросби, что позволило гостям взять контроль над ходом встречи.

Однако, финальная часть матча преподнесла неожиданный поворот. На 58-й минуте датский форвард Ник Элерс восстановил равновесие, а за 50 секунд до финальной сирены Никлас Олесен забил победный гол, принесший сборной Дании историческую победу.

Реакция команды

«Я крайне разочарован результатом. У нас была отличная команда с хорошим потенциалом, но то, что произошло в заключительных минутах матча, стало полным разочарованием«, — прокомментировал итоги встречи капитан сборной Канады Сидни Кросби.

Для 37-летнего лидера канадской команды это поражение стало первой крупной неудачей на международной арене с 2006 года. За последние два десятилетия Кросби приводил национальную сборную к победам на Олимпийских играх 2010 и 2014 годов, чемпионате мира 2015 года, Кубке мира 2016 года и Турнире четырех наций 2025 года.

Другие результаты четвертьфинала

В остальных матчах 1/4 финала сложилась следующая картина:

США — Финляндия: 5:2

Швеция — Чехия: 5:2

Швейцария — Австрия: 6:0

Полуфинальная стадия

В первом полуфинальном матче сборная США одержала убедительную победу над командой Швеции со счетом 6:2, обеспечив себе место в финале турнира.

Второй полуфинал между сборными Швейцарии и Дании состоится сегодня вечером. Победитель этой встречи определит второго финалиста чемпионата мира.

Финальный матч турнира обещает стать одним из самых непредсказуемых в современной истории мирового хоккея, учитывая досрочное завершение выступлений традиционных фаворитов — команд Канады, Финляндии, Швеции и Чехии.

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