Текущая ситуация на рынке недвижимости в Квебеке

Статистика подтверждает эти тенденции: в апреле 2025 года продажи жилой недвижимости в регионе Квебека выросли на 12% по сравнению с прошлым годом, практически достигнув рекордных показателей пандемийного периода. Нехватка объектов на продажу продолжает играть на руку продавцам, вызывая быстрый рост цен: стоимость частных домов и небольших доходных зданий увеличилась на 18%, а квартир — на 13%. В Монреале также отмечается значительный рост продаж (+10,4% за год) и цен, где средняя стоимость жилья в апреле 2025 года достигла 574 900 долларов.
Фиксированная или переменная ставка: что выбрать в 2025 году?
В условиях такого «разогретого» рынка многие заемщики не могут определиться, выбрать ли фиксированную или переменную ставку по ипотеке. Выбор зависит от финансового положения, отношения к риску и экономических прогнозов.
Фиксированная ставка:
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Обеспечивает стабильность ежемесячных платежей, что облегчает планирование бюджета.
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Защищает от повышения процентных ставок на весь срок кредита.
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Рекомендуется тем, у кого небольшой финансовый резерв или кто не хочет сталкиваться с неожиданными изменениями.
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Как правило, фиксированная ставка чуть выше переменной. Если ставки снизятся, заемщик не сможет этим воспользоваться и может переплатить в долгосрочной перспективе.
Переменная ставка:
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Обычно ниже фиксированной на момент заключения договора.
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Позволяет выиграть от снижения ставок, что, по прогнозам, вероятно в 2025 году (ожидается снижение на 0,75% к концу года).
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Штрафы за досрочное расторжение обычно ниже, чем при фиксированной ставке.
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Однако платежи могут как уменьшаться, так и увеличиваться, что требует определенной готовности к риску и финансового запаса.
«Каждому, кто сейчас ищет ипотеку — будь то продление или покупка, — стоит получить предварительное одобрение и зафиксировать ставку, чтобы гарантировать себе самые низкие проценты, даже если фиксированные ставки вырастут или разница между переменными и фиксированными ставками сократится в ближайшие недели», — советует Филипп Симар, директор по ипотеке Ratehub.ca.
Сравнительная таблица: фиксированная vs переменная ставка
|Критерий
|Фиксированная ставка
|Переменная ставка
|Стабильность платежей
|Да
|Нет (могут меняться)
|Защита от роста ставок
|Да
|Нет
|Выгода от снижения ставок
|Нет
|Да
|Начальная ставка
|Обычно выше
|Обычно ниже
|Штрафы за досрочное расторжение
|Выше
|Ниже
|Кому подходит
|Тем, кто не любит рисковать, с ограниченным бюджетом
|Тем, кто готов к риску и имеет финансовый резерв
Заключение
Рынок недвижимости Квебека в 2025 году характеризуется высокой активностью, дефицитом объектов и ростом цен, чему способствует снижение процентных ставок и уверенность покупателей. Выбор между фиксированной и переменной ставкой остается индивидуальным решением, зависящим от финансового положения и отношения к риску. Эксперты советуют получить предварительное одобрение и тщательно оценить свои возможности, прежде чем принимать решение о типе ставки.
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