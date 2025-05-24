Текущая ситуация на рынке недвижимости в Квебеке

В 2025 году рынок недвижимости Квебека переживает настоящий бум как в сфере продления ипотечных кредитов, так и при покупке новых объектов. По словам ипотечного брокера Кэти Прово, на рынке вновь наблюдается ажиотаж, сопровождающийся множественными предложениями и превышением стартовой цены — явление, которое не встречалось уже некоторое время. Такой всплеск активности объясняется высоким спросом, исторически низким предложением и недавним снижением процентных ставок, что усиливает конкуренцию между покупателями.

Статистика подтверждает эти тенденции: в апреле 2025 года продажи жилой недвижимости в регионе Квебека выросли на 12% по сравнению с прошлым годом, практически достигнув рекордных показателей пандемийного периода. Нехватка объектов на продажу продолжает играть на руку продавцам, вызывая быстрый рост цен: стоимость частных домов и небольших доходных зданий увеличилась на 18%, а квартир — на 13%. В Монреале также отмечается значительный рост продаж (+10,4% за год) и цен, где средняя стоимость жилья в апреле 2025 года достигла 574 900 долларов.

Фиксированная или переменная ставка: что выбрать в 2025 году?

В условиях такого «разогретого» рынка многие заемщики не могут определиться, выбрать ли фиксированную или переменную ставку по ипотеке. Выбор зависит от финансового положения, отношения к риску и экономических прогнозов.

Фиксированная ставка:

Обеспечивает стабильность ежемесячных платежей, что облегчает планирование бюджета.

Защищает от повышения процентных ставок на весь срок кредита.

Рекомендуется тем, у кого небольшой финансовый резерв или кто не хочет сталкиваться с неожиданными изменениями.

Как правило, фиксированная ставка чуть выше переменной. Если ставки снизятся, заемщик не сможет этим воспользоваться и может переплатить в долгосрочной перспективе.

Переменная ставка:

Обычно ниже фиксированной на момент заключения договора.

Позволяет выиграть от снижения ставок, что, по прогнозам, вероятно в 2025 году (ожидается снижение на 0,75% к концу года).

Штрафы за досрочное расторжение обычно ниже, чем при фиксированной ставке.

Однако платежи могут как уменьшаться, так и увеличиваться, что требует определенной готовности к риску и финансового запаса.

«Каждому, кто сейчас ищет ипотеку — будь то продление или покупка, — стоит получить предварительное одобрение и зафиксировать ставку, чтобы гарантировать себе самые низкие проценты, даже если фиксированные ставки вырастут или разница между переменными и фиксированными ставками сократится в ближайшие недели», — советует Филипп Симар, директор по ипотеке Ratehub.ca.

Сравнительная таблица: фиксированная vs переменная ставка

Критерий Фиксированная ставка Переменная ставка Стабильность платежей Да Нет (могут меняться) Защита от роста ставок Да Нет Выгода от снижения ставок Нет Да Начальная ставка Обычно выше Обычно ниже Штрафы за досрочное расторжение Выше Ниже Кому подходит Тем, кто не любит рисковать, с ограниченным бюджетом Тем, кто готов к риску и имеет финансовый резерв

Заключение

Рынок недвижимости Квебека в 2025 году характеризуется высокой активностью, дефицитом объектов и ростом цен, чему способствует снижение процентных ставок и уверенность покупателей. Выбор между фиксированной и переменной ставкой остается индивидуальным решением, зависящим от финансового положения и отношения к риску. Эксперты советуют получить предварительное одобрение и тщательно оценить свои возможности, прежде чем принимать решение о типе ставки.

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