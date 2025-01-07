С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Середина зимы – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. Ну, вот, снег, например! С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира. В православии Рождество Христово празднуется 7 января (в отличие от католиков, которые отмечают этот праздник 25 декабря), входит в число двунадесятых праздников и предваряется Рождественским постом.

В ночь на 7 января 1610 года Галилео Галилей направил созданный им 32-х кратный телескоп на небо. Он увидел там не только лунный пейзаж, горные цепи и вершины, но и открыл четыре наиболее крупных спутника Юпитера, которые сейчас носят название «галилеевых».

7 января 1839 года состоялось заседание двух французских академий — Академии наук и Академии изящных искусств. На этом заседании физик Доминик Франсуа Араго сделал подробный блестящий доклад о результате многолетних опытов французского химика и изобретателя Луи Дагера — методе получения отпечатка изображения (дагерротипа, или дагеротипа) и его достоинствах.

7 января 1852 года в Санкт-Петербурге в помещении Екатерининского вокзала (в наше время Московского) впервые была наряжена общественная рождественская ёлка. На ней красовались украшения, игрушки, сладости, фрукты, свечи. Верхушку украшала звезда.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Все успели встретить красавицу-зиму! Она уже пришла и принесла нам уже слегка заснеженные улицы! Так что, одевайтесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым январским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.