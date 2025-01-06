Защитите свои приключения: Путешествуйте с умом!

Почему страховка – ваш лучший попутчик?
Представьте: вы на экзотическом пляже, наслаждаетесь солнцем, и вдруг – неожиданная встреча с медузой или неудачное селфи с обезьяной может превратить ваш отпуск в дорогое воспоминание. А если вы отдыхаете во Флориде или других Штатах, то очень дорогое.
Если с вами ничего не случится, то, во-первых, вы вряд ли об этом пожалеете, а во-вторых, ваши финансовые потери на страховку будут незначительными, особенно на фоне всех расходов на поездку.
Примеры из жизни:
1. Вася, 45 лет, взял тур на 16 дней. Купил страховку на 5 000 000$ с 0$ “deductible”. Стоимость – 46$.
2. Вася любит путешествовать и оформил страховку на все путешествия в этом году за 114$, что позволяет ему ездить по всему миру.
3. Брат-близнец Коля приехал в Канаду на 3 месяца. Вася подарил ему страховку на 50 000$, чтобы избежать больших расходов в случае травм. Стоимость – 240$.
Медицинское страхование для путешествий – это как предохранительный клапан. Оно не спасёт от всех неприятностей, но точно защитит ваш кошелёк. Оформите страховку – пусть приключения останутся смешными, а не болезненными, хотя бы для банковского счёта.
Если вы ищите выгодный страховой план на путешествия вне Канады или для родственников, прибывающих в Канаду, позвоните. Я – независимый брокер по страхованию и инвестициям, поэтому смогу подобрать вам лучшие решения из всех существующих на рынке.
(514) 577-9148
Mikhael Sakovich