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Новости Ученые Канады выяснили, какие два продукта могут спасти от многих опасных заболеваний

Ученые Канады выяснили, какие два продукта могут спасти от многих опасных заболеваний

Степан Артемьевский Янв 6, 2025 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Ученые Канады выяснили, какие два продукта могут спасти от многих опасных заболеваний отключены 1 Просмотров

Речь идет о бобовых культурах, таких как фасоль. Эти продукты богаты ценными питательными веществами, способными значительно улучшить качество рациона.

 

Согласно данным Nutrition Journal, те, кто регулярно употребляет фасоль и другие бобовые, восполняют дефицит важных элементов, таких как калий, магний, железо, пищевые волокна, фолат и холин, которых часто не хватает в обычном питании.

Кроме того, бобовые способствуют поддержанию здоровья пищеварительной системы, а также снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, ожирения и даже некоторых онкологических заболеваний.

Исследования показывают, что у людей, включающих эти продукты в свой рацион, риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 24%, ишемической болезни сердца — на 31%, инсульта — на 20%, диабета — на 23%, а рака — на 6%.

На сегодняшний день бобовые занимают промежуточное положение между овощами и белковыми продуктами.

Фактически они представляют собой «гибрид» этих двух категорий, так как содержат как пищевые волокна и калий, так и белок.

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