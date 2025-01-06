Ученые Канады выяснили, какие два продукта могут спасти от многих опасных заболеваний

Речь идет о бобовых культурах, таких как фасоль. Эти продукты богаты ценными питательными веществами, способными значительно улучшить качество рациона.

Согласно данным Nutrition Journal, те, кто регулярно употребляет фасоль и другие бобовые, восполняют дефицит важных элементов, таких как калий, магний, железо, пищевые волокна, фолат и холин, которых часто не хватает в обычном питании.

Кроме того, бобовые способствуют поддержанию здоровья пищеварительной системы, а также снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, ожирения и даже некоторых онкологических заболеваний.

Исследования показывают, что у людей, включающих эти продукты в свой рацион, риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 24%, ишемической болезни сердца — на 31%, инсульта — на 20%, диабета — на 23%, а рака — на 6%.

На сегодняшний день бобовые занимают промежуточное положение между овощами и белковыми продуктами.

Фактически они представляют собой «гибрид» этих двух категорий, так как содержат как пищевые волокна и калий, так и белок.

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