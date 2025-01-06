Канада планирует стать крупнейшим производителем урана в мире

Компания Cameco, ведущий канадский производитель урана, объявила о намерении увеличить объемы добычи урана почти на 30% в 2024 году, доведя их до 37 миллионов фунтов на двух рудниках в северной части Саскачевана.

Согласно прогнозам RBC Capital Markets, благодаря новым проектам и расширению действующих месторождений, реализуемых Cameco, а также такими компаниями, как Denison Mines и NexGen Energy, внутреннее производство урана в Канаде может вырасти вдвое к 2035 году.

Министр энергетики Канады Джонатан Уилкинсон подчеркнул, что инвестиции в урановую отрасль достигли максимума за последние 20 лет. Расходы на геологоразведку и оценку месторождений выросли на 90% в 2022 году, достигнув 232 миллионов канадских долларов, а в 2023 году увеличились еще на 26%, составив 300 миллионов.

Канада, экспортирующая более 80% добываемого урана, играет ключевую роль на мировом рынке, снабжая топливом как собственные реакторы, так и реакторы стран-союзников. Цены на уран достигли пика в январе 2023 года, превысив 100 долларов за фунт, но сейчас стабилизировались на уровне 73 долларов, что все равно значительно выше средних значений за последнее десятилетие.

После спада, вызванного аварией на Фукусиме, канадская урановая отрасль уступила лидерство Казахстану, который сейчас производит 43% мирового урана. Однако с учетом планов 31 страны утроить использование атомной энергии к 2050 году, спрос на уран может резко вырасти. NexGen, работающая в бассейне Атабаска, намерена обогнать Казахстан по объемам добычи в ближайшие пять лет, что укрепит энергетическую безопасность западных ядерных рынков.

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