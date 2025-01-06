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Новости Трюдо намерен покинуть пост лидера Либеральной партии

Трюдо намерен покинуть пост лидера Либеральной партии

Степан Артемьевский Янв 6, 2025 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Трюдо намерен покинуть пост лидера Либеральной партии отключены 1 Просмотров

  Канадский премьер-министр Джастин Трюдо в скором времени может заявить о своем решении покинуть пост главы правящей Либеральной партии. Об этом сообщает издание Globe and Mail.

 

По данным публикации, Трюдо может объявить о своей отставке уже в понедельник.

Если премьер-министр уйдет с должности лидера партии, это может в дальнейшем привести к его уходу с поста главы правительства.

Ранее стало известно, что уровень доверия к Джастину Трюдо в Канаде значительно снизился и сейчас составляет всего 17,4%. Либеральную партию, которую он возглавляет, поддерживают 21,3% граждан.

В то же время Консервативная партия пользуется доверием 47% населения, а ее лидер Пьер Пуальевр — 40%.

 

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