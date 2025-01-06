Сегодня – Рождественский Сочельник. Поздравляем православных!

Вечер 6 января для православных верующих — это Рождественский сочельник, преддверие праздника Рождества. В народе его часто именуют «колядами».

Священная ночь, когда на свет появился младенец Иисус Христос, имеет настолько огромное значение, что именно от этого события ведется отсчет современного летоисчисления. На Руси этот праздник всегда занимал особое место в сердцах людей.

Традиция отмечать канун Рождества в православии была закреплена в IV веке, а в период с V по VIII век создавались особые песнопения, которые исполнялись во время рождественских служб.

Сочельник — это последний день Рождественского поста, предшествующий празднику. В этот день верующие традиционно употребляли в пищу лишь сочиво — блюдо из размоченных зерен пшеницы, смешанных с медом и сухофруктами. Именно от этого обычая и произошло название праздника.

В этот период идут основные приготовления к Рождеству, которое принято встречать в молитвах, смирении, благодарности и ожидании светлого праздника. Богослужения в церквях также полностью сосредоточены на этом событии.

В Сочельник до появления «вечерней звезды», символизирующей начало песнопений «Волхви же со звездою путешествуют», люди воздерживались от еды и даже не садились за стол. Лишь с появлением на небе первого огонька, который в древности возвестил волхвам о рождении Спасителя, начиналось празднование.

Ключевым кулинарным моментом Рождества является ужин в Сочельник. На Руси в этот день на стол обязательно клали пучок свежего сена — в память о яслях, где родился Христос. Стол накрывали белой скатертью и подавали двенадцать постных блюд, символизирующих апостолов.

С 7 января на стол уже разрешалось ставить мясные угощения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.