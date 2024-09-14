Гуляем по Монреалю: Церковь Христа

Собор Крайст-Черч в Монреале, также известный как Церковь Христа, является важным центром англиканской епархии Монреаля.

Он был построен в период с 1857 по 1860 годы по инициативе первого англиканского епископа Монреаля Фрэнсиса Фулфорда. Новый собор заменил более раннюю англиканскую церковь, построенную в 1814 году в Старом Монреале, которая сгорела в 1856 году.

Новая церковь была возведена в районе, известном как Болота. Архитекторы Фрэнк Уиллс и Томас Ситон Скотт разработали дизайн в стиле готического возрождения, вдохновленный английским средневековым стилем. Церковь имеет план латинского креста с центральным нефом, отделенным от проходов колоннами с готическими арками. Основания колонн украшены листьями местных деревьев. Большинство витражей в готическом стиле были изготовлены в Англии фирмой Уильяма Морриса.

Особенно красивым является окно в алтаре, под которым находится каменный алтарь. Орган церкви был создан в 1980 году производителем органов из Квебека Карлом Вильгельмом. Экстерьер церкви из известняка выделяется тройным портиком с высокими остроконечными арками. Шпиль, достигающий высоты 68,5 метра, изначально был сделан из камня, но в 1940 году его заменили на алюминиевый из-за чрезмерного веса, который вызывал наклон и погружение церкви в землю.

В 1980-х годах для стабилизации фундамента были привлечены девелоперские компании. Они удалили почву под церковью и создали бетонные колонны высотой 17 метров, которые поддерживают вес церкви — 5443 тонны.

В церкви постоянно проходят концерты, участие в которых принимают известнейшие музыканты со всего мира, приезжающие сюда поиграть на чудесном органе, установленном в храме.

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