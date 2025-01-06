Dry January набирает популярность

Dry January стал популярным выбором образа жизни для многих жителей провинции, поскольку все больше людей начинают год с трезвости.

В Apero a Zero, первом в Квебеке магазине безалкогольных напитков, есть множество вариантов тостов.

По словам совладелицы магазина Софи Обен, исключение алкоголя из уравнения не имеет ничего общего с компромиссом между вкусом или удовольствием.

«Для меня это одно и то же», – говорит Обен. «Это просто обмен опытом, новыми продуктами и открытиями с людьми». Магазин в Хочелаге открылся два года назад, и за это время Обен успел заметить рост популярности «Сухого января».

«Я думаю, что многие люди больше следят за своим здоровьем и пытаются принять решение, так что да, этот месяц более оживленный», – сказала она.

Исполнительный директор Educ’Alcool Женевьева Десотельс (Genevieve Desautels) говорит, что отказ от алкоголя имеет много плюсов.

«Если вы пьете немного больше, возможно, вы обнаружите, что лучше спите или лучше думаете – особенно в те моменты, когда у вас нет времени на отдых», – сказала она.

Однако, по ее словам, чтобы увидеть реальные улучшения, важно не заменять спиртные напитки другими веществами.

«Нужно обратить внимание, не делаете ли вы вместо этого что-то другое – едите больше сахара, чипсов или, может быть, употребляете больше каннабиса или других вещей», – говорит Десаутельс.

Некоторые исследования показали, что трезвость и умеренное употребление алкоголя даже становятся все более популярными среди молодежи.

Опрос, проведенный в 2024 году, показал, что 22 процента представителей поколения Z сообщили, что никогда не употребляли алкоголь.

Среди миллениалов этот показатель снизился до 12 процентов.

Обин видит, что люди всех возрастов предпочитают безалкогольные напитки.

«Мы нашли так много типов людей», – сказала она. «К нам приходят люди, которым пришлось бросить пить по состоянию здоровья».

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