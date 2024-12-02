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Новости Снег и дождь ожидаются в Монреале на этой неделе

Снег и дождь ожидаются в Монреале на этой неделе

Виктория Христова Дек 2, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Природа, погода, экология Комментарии к записи Снег и дождь ожидаются в Монреале на этой неделе отключены 1 Просмотров

Погода на этой неделе будет разной, но холодной!

По данным Управления по охране окружающей среды и изменению климата Канады (ECCC), неделя начинается с преимущественно облачного дня и вероятности шквалистых дождей.

Максимальная температура воздуха в понедельник составит минус один градус по Цельсию, но из-за холодного ветра может ощущаться до минус 12.

Во вторник и среду ожидается снег, а в четвергсмесь снега и дождя.

Температура воздуха должна оставаться на отметке около нуля.

Пятница обещает быть солнечной, хотя и более прохладной: максимумминус 5 градусов по Цельсию, минимумминус 13 градусов по Цельсию.

В выходные дни может быть солнечно и облачно, а также возможны небольшие дожди.

По прогнозам, максимальная температура воздуха составит минус семь градусов по Цельсию в субботу и минус четыре градуса по Цельсию в воскресенье.

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