Монреальский отдел по борьбе с поджогами расследует второй пожар в здании, подожженном полгода назад

Полиция и пожарные отреагировали на вызов около 20:45 в субботу вечером и отправились на место на улице Сен-Дени к югу от бульвара Кремези.
Представитель SPVM Жан-Пьер Брабант сообщил, что к моменту прибытия полиции пожарные контролировали пожар, а свидетели и информация с места происшествия заставили пожарных передать дело в отдел по борьбе с поджогами.
«Похоже, что одного или нескольких подозреваемых видели во время взлома и проникновения в это здание», – сказал Брабант, добавив, что на месте происшествия было найдено катализатор.
Подозреваемые скрылись с места происшествия до прибытия пожарных и полиции.
Помещение сильно повреждено, но пострадавших нет.
Расследование продолжается.
Второй пожар за год
Уже второй раз за год по одному и тому же адресу происходит пожар.
В мае власти отреагировали на возгорание здания.
Ущерб был незначительным, но окно было разбито брошенным в него зажигательным предметом.
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