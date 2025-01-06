Монреальский отдел по борьбе с поджогами расследует второй пожар в здании, подожженном полгода назад

Второй раз за год отдел по борьбе с поджогами монреальской полиции (SPVM) расследует пожар в коммерческом помещении на улице Сен-Дени рядом с шоссе 40.

Полиция и пожарные отреагировали на вызов около 20:45 в субботу вечером и отправились на место на улице Сен-Дени к югу от бульвара Кремези.

Представитель SPVM Жан-Пьер Брабант сообщил, что к моменту прибытия полиции пожарные контролировали пожар, а свидетели и информация с места происшествия заставили пожарных передать дело в отдел по борьбе с поджогами.

«Похоже, что одного или нескольких подозреваемых видели во время взлома и проникновения в это здание», – сказал Брабант, добавив, что на месте происшествия было найдено катализатор.

Подозреваемые скрылись с места происшествия до прибытия пожарных и полиции.

Помещение сильно повреждено, но пострадавших нет.

Расследование продолжается.

Второй пожар за год

Уже второй раз за год по одному и тому же адресу происходит пожар.

В мае власти отреагировали на возгорание здания.

Ущерб был незначительным, но окно было разбито брошенным в него зажигательным предметом.

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