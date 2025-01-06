С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Середина зимы – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. Ну, вот, снег, например! С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Вечер 6 января у православных христиан — Рождественский сочельник, канун Рождества. В народе его также называют «коляды». Значение святой ночи появления на свет Богомладенца Христа столь велико, что даже ход новой истории и наше летосчисление мы сегодня ведем именно от Рождества Христова. анун праздника в просторечии называется Сочельником, или Сочевником. Это название происходит от особого кушанья из пшеницы, орехов и меда — сочива.

Манифест российского императора Александра I от 6 января 1813 года ознаменовал завершение Отечественной войны. Манифестом также предписывалось ежегодно в день Рождества Христова праздновать и великий День Победы. Праздник был отменен после Октябрьской революции 1917 года.

Гимн, одобренный императором как гимн Российской империи, был торжественно представлен широкой публике 6 января 1834 года, в день Рождества Христова и годовщины окончания Отечественной войны 1812 года, во всех залах Зимнего дворца в Санкт-Петербурге при освящении знамен и в присутствии высоких воинских чинов.

Во время Великой Отечественной войны в Вооружённых Силах СССР 6 января 1943 года были введены новые знаки различия для личного состава Красной Армии — погоны.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Все успели встретить красавицу-зиму! Она уже пришла и принесла нам уже слегка заснеженные улицы! Так что, одевайтесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым январским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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