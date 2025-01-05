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Новости Автобус разбился недалеко от границы с Квебеком

Автобус разбился недалеко от границы с Квебеком

Степан Артемьевский Янв 5, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Комментарии к записи Автобус разбился недалеко от границы с Квебеком отключены 1 Просмотров

Более десятка человек получили травмы после того, как в субботу вечером разбился автобус недалеко от границы Канады и США в регионе Восточные Тауншипс в Квебеке.

 

 

По данным полиции провинции Квебек, автобус двигался по шоссе 133, когда водитель потерял управление примерно в 20:30 в Сент-Армане, Квебек, примерно в 62 км к юго-востоку от Монреаля.

По словам представителя полиции Фредерика Деше, большинство из 40 пассажиров отделались незначительными травмами, но около пятнадцати человек были госпитализированы.

Двое из тех, кто был доставлен в больницу, получили более серьезные травмы, но их жизни ничего не угрожает.

Полиция считает, что причиной аварии могли стать плохие погодные и дорожные условия.

Расследование продолжается.

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