Автобус разбился недалеко от границы с Квебеком

По данным полиции провинции Квебек, автобус двигался по шоссе 133, когда водитель потерял управление примерно в 20:30 в Сент-Армане, Квебек, примерно в 62 км к юго-востоку от Монреаля.
По словам представителя полиции Фредерика Деше, большинство из 40 пассажиров отделались незначительными травмами, но около пятнадцати человек были госпитализированы.
Двое из тех, кто был доставлен в больницу, получили более серьезные травмы, но их жизни ничего не угрожает.
Полиция считает, что причиной аварии могли стать плохие погодные и дорожные условия.
Расследование продолжается.
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