Автобус разбился недалеко от границы с Квебеком

Более десятка человек получили травмы после того, как в субботу вечером разбился автобус недалеко от границы Канады и США в регионе Восточные Тауншипс в Квебеке.

По данным полиции провинции Квебек, автобус двигался по шоссе 133, когда водитель потерял управление примерно в 20:30 в Сент-Армане, Квебек, примерно в 62 км к юго-востоку от Монреаля.

По словам представителя полиции Фредерика Деше, большинство из 40 пассажиров отделались незначительными травмами, но около пятнадцати человек были госпитализированы.

Двое из тех, кто был доставлен в больницу, получили более серьезные травмы, но их жизни ничего не угрожает.

Полиция считает, что причиной аварии могли стать плохие погодные и дорожные условия.

Расследование продолжается.

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