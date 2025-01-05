В Молдавии власти призвали экономить электроэнергию

Власти Молдавии проанализировали рекцию на призывы к экономии электроэнергии, отметив, что усилия граждан дали положительные результаты.

Потребление энергии снизилось ниже запланированных показателей, заявил госсекретарь министерства энергетики Константин Боросан. С 16 декабря в стране действует режим чрезвычайного положения в энергетике, что связано с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер-министр Дорин Речан ранее предупредил о возможном дефиците электроэнергии, так как 65-70% потребностей покрываются Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье.

Боросан отметил, что после введения ЧП и информационной кампании пиковое потребление снизилось, что частично связано с благоприятной погодой, но также с усилиями граждан. Он подчеркнул, что сокращение потребления в часы пик необходимо для предотвращения роста тарифов и отключений.

В выходные дни потребление снижается, но в будни оно возрастает, что создает риски нехватки импортных мощностей и повышения цен. Ранее “Газпром” заявил о невозможности поставок газа через Украину с 1 января. Молдавия договорилась с “Газпромом” о продлении контракта при условии аудита долгов “Молдовагаза”. Аудит выявил долг в 709 млн долларов, из которых 276 млн не подтверждены документально, а 400 млн не подлежат взысканию. Молдавия предложила выплатить лишь 8,6 млн долларов, но “Газпром” не согласен с результатами аудита и намерен отстаивать свои права.

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