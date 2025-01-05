Nanos Research: рейтинг доверия Трюдо падает до 17,4%

Эти цифры озвучил в эфире телеканала CTV глава исследовательской фирмы Ник Нанос.
Он также сообщил, что Консервативная партия Канады набирает почти 47% поддержки, а в отдельных регионах этот показатель превышает 50%, что значительно опережает либералов.
Лидер консерваторов Пьер Пуальевр пользуется доверием 40% населения.
Нанос подчеркнул, что в декабре Трюдо поддерживали 20% опрошенных, тогда как Пуальевру доверяли 34,6%.
Эксперт связывает такие изменения с внутренними событиями в Либеральной партии.
Создается впечатление, что сейчас даже сторонники либералов не готовы голосовать за Трюдо, — отметил Нанос.
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