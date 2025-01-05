Nanos Research: рейтинг доверия Трюдо падает до 17,4%

Согласно данным компании Nanos Research, уровень доверия к премьер-министру Канады Джастину Трюдо снизился до 17,4%. При этом поддержка Либеральной партии, которую он возглавляет, составляет 21,3%.

Эти цифры озвучил в эфире телеканала CTV глава исследовательской фирмы Ник Нанос.

Он также сообщил, что Консервативная партия Канады набирает почти 47% поддержки, а в отдельных регионах этот показатель превышает 50%, что значительно опережает либералов.

Лидер консерваторов Пьер Пуальевр пользуется доверием 40% населения.

Нанос подчеркнул, что в декабре Трюдо поддерживали 20% опрошенных, тогда как Пуальевру доверяли 34,6%.

Эксперт связывает такие изменения с внутренними событиями в Либеральной партии.

Создается впечатление, что сейчас даже сторонники либералов не готовы голосовать за Трюдо, — отметил Нанос.

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