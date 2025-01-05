Американский сенатор считает нелегальную миграцию угрозой нацбезопасности

По его словам, после инаугурации Дональду Трампу необходимо будет выдворить из страны миллионы нелегальных мигрантов для обеспечения безопасности. Грэм отметил, что борьба с незаконной миграцией была одним из ключевых пунктов предвыборной программы Трампа.
«Каждый день промедления ставит Америку под угрозу», — подчеркнул сенатор. Он также связал рост нелегальной миграции с выводом американских войск из Афганистана.
8 декабря телеканал NBC News сообщил, что избранный президент Трамп намерен в течение четырех лет депортировать всех нелегальных мигрантов. Массовая высылка начнется 20 января, в день его вступления в должность, и первой волной станут мигранты с судимостями.
Трамп заявил, что семьи, в которых есть нелегалы, должны будут принять решение: либо покинуть страну вместе, либо остаться. «Я не хочу разделять семьи, поэтому единственный выход — отправить всех обратно», — сказал он. Исключение, по его мнению, должно быть сделано для «мечтателей» — тех, кто приехал в США в детстве и прожил там много лет.
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