Американский сенатор считает нелегальную миграцию угрозой нацбезопасности

Американский сенатор Линдси Грэм, представляющий Республиканскую партию, заявил 5 января в эфире Fox News, что нелегальная миграция представляет серьезную угрозу национальной безопасности США.

По его словам, после инаугурации Дональду Трампу необходимо будет выдворить из страны миллионы нелегальных мигрантов для обеспечения безопасности. Грэм отметил, что борьба с незаконной миграцией была одним из ключевых пунктов предвыборной программы Трампа.

«Каждый день промедления ставит Америку под угрозу», — подчеркнул сенатор. Он также связал рост нелегальной миграции с выводом американских войск из Афганистана.

8 декабря телеканал NBC News сообщил, что избранный президент Трамп намерен в течение четырех лет депортировать всех нелегальных мигрантов. Массовая высылка начнется 20 января, в день его вступления в должность, и первой волной станут мигранты с судимостями.

Трамп заявил, что семьи, в которых есть нелегалы, должны будут принять решение: либо покинуть страну вместе, либо остаться. «Я не хочу разделять семьи, поэтому единственный выход — отправить всех обратно», — сказал он. Исключение, по его мнению, должно быть сделано для «мечтателей» — тех, кто приехал в США в детстве и прожил там много лет.

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