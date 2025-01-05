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Новости Правительство Канады объявило о начале учений по безопасности границ

Правительство Канады объявило о начале учений по безопасности границ

Степан Артемьевский Янв 5, 2025 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Правительство Канады объявило о начале учений по безопасности границ отключены 1 Просмотров

Об этом 4 января заявила пресс-служба правительства страны. Первые мероприятия пройдут в провинции Онтарио. В них примут участие Агентство пограничной службы Канады (CBSA), Королевская канадская конная полиция (RCMP), ведомство по общественной безопасности (PS) и министерство иммиграции, беженцев и гражданства (IRCC).

К участию привлечены как федеральные, так и местные органы власти.

Учения запланированы на американо-канадской границе и будут проводиться совместно с американскими коллегами. Эти мероприятия являются частью Пограничного плана Канады, в рамках которого планируется освоить инвестиции в размере 1,3 млрд канадских долларов.

Для усиления пограничного контроля будут использованы вертолеты, дроны, мобильные наблюдательные вышки и кинологические подразделения.

Напомним, что ранее Дональд Трамп угрожал ввести повышенные пошлины на канадские товары, если Канада не примет меры для сокращения потока нелегальных мигрантов, пересекающих границу с США. Проблема действительно актуальна, так как число мигрантов, попадающих в США через Канаду, продолжает расти.

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