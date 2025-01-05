Правительство Канады объявило о начале учений по безопасности границ

К участию привлечены как федеральные, так и местные органы власти.
Учения запланированы на американо-канадской границе и будут проводиться совместно с американскими коллегами. Эти мероприятия являются частью Пограничного плана Канады, в рамках которого планируется освоить инвестиции в размере 1,3 млрд канадских долларов.
Для усиления пограничного контроля будут использованы вертолеты, дроны, мобильные наблюдательные вышки и кинологические подразделения.
Напомним, что ранее Дональд Трамп угрожал ввести повышенные пошлины на канадские товары, если Канада не примет меры для сокращения потока нелегальных мигрантов, пересекающих границу с США. Проблема действительно актуальна, так как число мигрантов, попадающих в США через Канаду, продолжает расти.
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