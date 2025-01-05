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Новости В Канаде рассказали об упрощении правил запуска БПЛА

В Канаде рассказали об упрощении правил запуска БПЛА

Виктория Христова Янв 5, 2025 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде рассказали об упрощении правил запуска БПЛА отключены 1 Просмотров

Согласно сообщению CBC, новые нормы, упрощающие процедуру получения разрешений на полеты дронов, начнут действовать с 5 января 2025 года.

 

Ранее операторы БПЛА обязаны были запрашивать разрешение каждый раз при использовании дронов, способных выходить за пределы прямой видимости. Теперь все пилоты должны будут пройти регистрацию. Упрощенный порядок полетов предусмотрен для аппаратов весом до 150 кг, которые будут летать на малых высотах над малонаселенными территориями.

Дроны обязаны оснащаться системами предотвращения столкновений. В новом законодательстве беспилотники приравниваются к пилотируемым воздушным судам.

Ожидается, что изменения расширят сферу применения БПЛА, включая замену людей на опасных работах. Например, дроны смогут инспектировать удаленные буровые установки, контролировать состояние сельхозугодий и проводить опрыскивание.

Также планируется использовать беспилотники для доставки медикаментов и товаров первой необходимости в отдаленные северные регионы. Пилотные проекты уже выявили сложности, такие как синхронизация выдачи электронных рецептов и прибытия дронов в аптеки.

Напомним, правила эксплуатации БПЛА в Канаде действуют с 2019 года. За это время выдано более 170 тыс. сертификатов пилотов и зарегистрировано около 100 тыс. аппаратов.

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