«Рождественская песнь в прозе» – чтиво под Рождество!

«Рождественская песнь в прозе: святочный рассказ с привидениями» – повесть-сказка Чарльза Диккенса, увидевшая свет в 1843 году.

«Рождественская песнь в прозе: святочный рассказ с привидениями» – повесть-сказка Чарльза Диккенса, увидевшая свет в 1843 году.

В этом рассказе мы знакомимся с неким – стариком-скрягой Эбенизером Скруджем, который ненавидит Рождество и людей. Единственное, что для него является важным – это деньги.

История состоит из 5 глав, которые автор назвал «строфами».

1 строфа – в ней Диккенс рассказывает о жизни Скруджа и тех людях, которые его окружают. Описания Диккенса очень «вкусные» – это и описание тумана, которые лёг на город, и приготовления людей к празднику. В этой же строфе появляется его давний, но умерший друг-коллега Марли, точнее его дух. Встреча с духом пугает старика.

2 строфа – встреча с духом Рождества Прошлого. Вместе с духом старик Скрудж путешествует во времени и возвращается в прошлое. Видит самого себя в детстве, подростком, молодым человеком.

3 строфа – встреча с духом Рождества Настоящего. Скрудж «подглядывает» за знакомыми, видит, как они радуются празднику, и, самое любопытное, пьют за здоровье Скруджа. Правда, в этих тостах проскальзывает сарказм. Здесь Скрудж тоже видит своего двойника.

4 строфа – встреча с духом Рождества Будущего. Этот дух, в отличие от других, не разговаривает со Скруджем. Старик находится в полном непонимании происходящего: он смотрит в будущее, но никак не может взять в толк, почему не видит там себя. В конце концов он понимает – у него нет будущего.

5 строфа – Скрудж просыпается у себя в кровати и понимает, что жил неправильно. Он тотчас же бросается всё исправлять, понимая, что другого шанса у него уже не будет.

Вот такая история, которая произошла накануне Рождества. За одну только ночь человек смог измениться в лучшую сторону. Это ли не чудо?

Эта история не только приобрела большую популярность как книга, но и была экранизирована, также сюжет был использован во многих других фильмах, сказках, мультфильмах. Вот что мне показалось самым интересным:

Самой ранней киноверсией стал немой фильм «Скрудж, или Призрак Марли» (1901)

Знаменитый диснеевский мультгерой Скрудж Макдак был назван именно по имени главного героя «Рождественской песни».

«Новая рождественская сказка» — сатирическая экранизация «Рождественской песни», сделанная режиссёром Ричардом Доннером (1988).

Полнометражный фильм 1992 года «Рождественская песнь Маппетов», Майкл Кейн в роли Эбенизера Скруджа (1992)

Одна из серий мультсериала «101 далматинец». Сюжет этой серии имеет как сходства, так и отличия.

Немного измененный смысл повести присутствует в мультфильме «Все псы празднуют Рождество».

В основанном на «Рождественской песни» эпизоде «Время покаяния» телесериала «Лучшие», героиня Николь Джулиан встречает призраков Настоящего, Прошедшего и Будущего Рождества.

В специальном выпуске телесериала «Доктор Кто», который вышел 25 декабря 2010 г., события происходят по сюжету повести.

Одна из серий мультсериала «Маша и Медведь» — «С любимыми не расставайтесь» — отсылает к произведению.

Фильм «Рождественская история» — экранизация повести от режиссёра Роберта Земекиса (2009).

Сюжет лёг в основу фильма «Призрачная красота» (2016).

Мини-сериал «Рождественская песнь» с Гаем Пирсом в роли Скруджа (2019).

Полнометражный 3D мультфильм «Скрудж: Рождественская песнь» (2022).