Гуляем по Монреалю: кладбище Нотр-Дам-де-Неж

Архитекторы кладбища вдохновлялись парижским кладбищем Пер-Лашез, стремясь объединить стиль французского классицизма с природным ландшафтом. Это было популярное эстетическое движение, сформированное под влиянием философа Жана-Жака Руссо. В 1999 году кладбище стало Национальным историческим памятником Канады.
На этом римско-католическом кладбище покоится более миллиона человек, что составляет треть населения города. Здесь установлено около 65 000 памятников. Один из мавзолеев, Ла-Пьета, украшен репродукцией скульптуры Пьета Микеланджело в натуральную величину.
Нотр-Дам-де-Нэж отражает разнообразие Монреаля. Кладбище разделено на участки для захоронений людей разных национальностей. Здесь можно найти участки для китайских, корейских, французских, итальянских, греческих, польских, португальских и украинских граждан.
На кладбище похоронены многие известные политики и журналисты Квебека, такие как Роберт и Анри Бурасса, Тереза Касгрейн, Ник Ауф-дер-Мур и Морис «Ракета» Ричард.
Нотр-Дам-де-Нэж находится в районе Кот-де-Нэж, недалеко от Оратория Святого Иосифа.
На кладбище Нотр-Дам-де-Нэж в Монреале похоронены многие известные личности. Вот некоторые из них:
- Робер Бурасса — бывший премьер-министр Квебека.
- Анри Бурасса — франкоканадский политический лидер и идеолог канадского национализма.
- Жорж-Этьен Картье — канадский политик и один из отцов канадской конфедерации.
- Эмиль Неллиган — франко-канадский поэт.
- Жиль Карль — франко-канадский кинорежиссёр.
- Дино Браво — канадский рестлер.
- Луи-Ипполит Лафонтен — канадский политик.
- Камийен Уд — канадский политик и мэр Монреаля.
- Даг Харви — канадский хоккеист.
- Гратье Желина — канадский драматург, актёр, режиссёр и писатель.
- Лхаса де Села — американская певица и автор песен.
- Жанна Матильда Сове — государственный и политический деятель Канады.
- Морис Ришар — канадский хоккеист.
- Жан Папино-Кутюр — канадский композитор и музыкальный педагог.
- Оноре Мерсье — квебекский адвокат, журналист и политик, бывший премьер-министр Квебека.
- Томас Д’арси Макги — ирландский и канадский политик, националист.
Это лишь некоторые из известных людей, похороненных на этом кладбище.
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