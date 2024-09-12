Гуляем по Монреалю: кладбище Нотр-Дам-де-Неж

Нотр-Дам-де-Нэж — это крупнейшее кладбище в Канаде и третье по величине в Северной Америке. Оно было основано в 1854 году на склоне горы Мон-Руаяль в Монреале. Многие жители Монреаля могут сказать, что там похоронены их родственники.

Архитекторы кладбища вдохновлялись парижским кладбищем Пер-Лашез, стремясь объединить стиль французского классицизма с природным ландшафтом. Это было популярное эстетическое движение, сформированное под влиянием философа Жана-Жака Руссо. В 1999 году кладбище стало Национальным историческим памятником Канады.

На этом римско-католическом кладбище покоится более миллиона человек, что составляет треть населения города. Здесь установлено около 65 000 памятников. Один из мавзолеев, Ла-Пьета, украшен репродукцией скульптуры Пьета Микеланджело в натуральную величину.

Нотр-Дам-де-Нэж отражает разнообразие Монреаля. Кладбище разделено на участки для захоронений людей разных национальностей. Здесь можно найти участки для китайских, корейских, французских, итальянских, греческих, польских, португальских и украинских граждан.

На кладбище похоронены многие известные политики и журналисты Квебека, такие как Роберт и Анри Бурасса, Тереза Касгрейн, Ник Ауф-дер-Мур и Морис «Ракета» Ричард.

Нотр-Дам-де-Нэж находится в районе Кот-де-Нэж, недалеко от Оратория Святого Иосифа.

На кладбище Нотр-Дам-де-Нэж в Монреале похоронены многие известные личности. Вот некоторые из них: Робер Бурасса — бывший премьер-министр Квебека.

— бывший премьер-министр Квебека. Анри Бурасса — франкоканадский политический лидер и идеолог канадского национализма.

— франкоканадский политический лидер и идеолог канадского национализма. Жорж-Этьен Картье — канадский политик и один из отцов канадской конфедерации.

— канадский политик и один из отцов канадской конфедерации. Эмиль Неллиган — франко-канадский поэт.

— франко-канадский поэт. Жиль Карль — франко-канадский кинорежиссёр.

— франко-канадский кинорежиссёр. Дино Браво — канадский рестлер.

— канадский рестлер. Луи-Ипполит Лафонтен — канадский политик.

— канадский политик. Камийен Уд — канадский политик и мэр Монреаля.

— канадский политик и мэр Монреаля. Даг Харви — канадский хоккеист.

— канадский хоккеист. Гратье Желина — канадский драматург, актёр, режиссёр и писатель.

— канадский драматург, актёр, режиссёр и писатель. Лхаса де Села — американская певица и автор песен.

— американская певица и автор песен. Жанна Матильда Сове — государственный и политический деятель Канады.

— государственный и политический деятель Канады. Морис Ришар — канадский хоккеист.

— канадский хоккеист. Жан Папино-Кутюр — канадский композитор и музыкальный педагог.

— канадский композитор и музыкальный педагог. Оноре Мерсье — квебекский адвокат, журналист и политик, бывший премьер-министр Квебека.

— квебекский адвокат, журналист и политик, бывший премьер-министр Квебека. Томас Д’арси Макги — ирландский и канадский политик, националист. Это лишь некоторые из известных людей, похороненных на этом кладбище. Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.