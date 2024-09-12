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Деятельность Канадской медиа группы Гуляем по Монреалю: кладбище Нотр-Дам-де-Неж
Cimetire Notre-Dame
Кладбище Notre-Dame-des-Neiges. Один из входов. Фото Меган Хорхенсен.

Гуляем по Монреалю: кладбище Нотр-Дам-де-Неж

Виктория Христова Сен 12, 2024 Деятельность Канадской медиа группы, Новости Комментарии к записи Гуляем по Монреалю: кладбище Нотр-Дам-де-Неж отключены 4 Просмотров

Нотр-Дам-де-Нэж — это крупнейшее кладбище в Канаде и третье по величине в Северной Америке. Оно было основано в 1854 году на склоне горы Мон-Руаяль в Монреале. Многие жители Монреаля могут сказать, что там похоронены их родственники.

 

Архитекторы кладбища вдохновлялись парижским кладбищем Пер-Лашез, стремясь объединить стиль французского классицизма с природным ландшафтом. Это было популярное эстетическое движение, сформированное под влиянием философа Жана-Жака Руссо. В 1999 году кладбище стало Национальным историческим памятником Канады.

На этом римско-католическом кладбище покоится более миллиона человек, что составляет треть населения города. Здесь установлено около 65 000 памятников. Один из мавзолеев, Ла-Пьета, украшен репродукцией скульптуры Пьета Микеланджело в натуральную величину.

Нотр-Дам-де-Нэж отражает разнообразие Монреаля. Кладбище разделено на участки для захоронений людей разных национальностей. Здесь можно найти участки для китайских, корейских, французских, итальянских, греческих, польских, португальских и украинских граждан.

На кладбище похоронены многие известные политики и журналисты Квебека, такие как Роберт и Анри Бурасса, Тереза Касгрейн, Ник Ауф-дер-Мур и Морис «Ракета» Ричард.

Нотр-Дам-де-Нэж находится в районе Кот-де-Нэж, недалеко от Оратория Святого Иосифа.

На кладбище Нотр-Дам-де-Нэж в Монреале похоронены многие известные личности. Вот некоторые из них:

  • Робер Бурасса — бывший премьер-министр Квебека.
  • Анри Бурасса — франкоканадский политический лидер и идеолог канадского национализма.
  • Жорж-Этьен Картье — канадский политик и один из отцов канадской конфедерации.
  • Эмиль Неллиган — франко-канадский поэт.
  • Жиль Карль — франко-канадский кинорежиссёр.
  • Дино Браво — канадский рестлер.
  • Луи-Ипполит Лафонтен — канадский политик.
  • Камийен Уд — канадский политик и мэр Монреаля.
  • Даг Харви — канадский хоккеист.
  • Гратье Желина — канадский драматург, актёр, режиссёр и писатель.
  • Лхаса де Села — американская певица и автор песен.
  • Жанна Матильда Сове — государственный и политический деятель Канады.
  • Морис Ришар — канадский хоккеист.
  • Жан Папино-Кутюр — канадский композитор и музыкальный педагог.
  • Оноре Мерсье — квебекский адвокат, журналист и политик, бывший премьер-министр Квебека.
  • Томас Д’арси Макги — ирландский и канадский политик, националист.

Это лишь некоторые из известных людей, похороненных на этом кладбище.

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