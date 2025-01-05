Продажи жилья в Канаде продолжают расти, сообщает CREA

Канадская ассоциация недвижимости (CREA) сообщает, что количество продаж жилой недвижимости в ноябре выросло на 26% по сравнению с предыдущим годом, что стало вторым месяцем подряд значительного роста по сравнению с предыдущим годом.

В общей сложности 37 855 объектов недвижимости перешли из рук в руки в Канаде в прошлом месяце, по сравнению с 30 042 в ноябре 2023 года, после того как в октябре продажи выросли на 30 % в годовом исчислении.

CREA отмечает, что рост активности продаж жилья был обусловлен увеличением продаж в Большом Ванкувере, Калгари, Большом Торонто и Монреале, а также в некоторых небольших городах Альберты и Онтарио.

Средняя цена продажи в ноябре выросла на 7,4% по сравнению с предыдущим годом и составила 694 411 долларов.

«Продажи не только растут, но и условия на рынке начинают ужесточаться. В ноябре цены также значительно выросли в национальном масштабе впервые почти за полтора года», – говорит Шон Кэткарт, старший экономист CREA, в пресс-релизе.

«Обычно мы ожидаем, что зимой рынок возьмет паузу, а весной снова активизируется, однако последнее снижение ставки Банком Канады на 50 базисных пунктов, а также смягчение правил ипотечного кредитования могут привести к тому, что рынок будет более активным, чем обычно».

На прошлой неделе Банк Канады снизил ключевую ставку на полпроцента, что стало пятым подряд снижением ставки с июня и довело ее до 3,25%.

В месячном исчислении продажи недвижимости в стране выросли на 2,8% по сравнению с октябрем.

Количество вновь выставленных на продажу объектов снизилось на 0,5% по сравнению с октябрем.

В конце месяца в Канаде было выставлено на продажу чуть более 160 000 объектов, что на 8,9 % больше, чем годом ранее, но все еще ниже средних исторических показателей для этого времени года.

«В условиях снижения переменных ставок и роста запасов покупатели начинают действовать, пока железо не нагрелось», – отмечает представитель NerdWallet Canada Клэй Джарвис.

Джарвис прогнозирует конкурентный весенний сезон. Учитывая это, некоторые покупатели, возможно, ушли с рынка в прошлом месяце, чтобы не платить больше в следующем году, когда повышенный спрос приведет к росту цен.

«Сегодня ипотека будет немного дороже, но некоторые покупатели готовы пойти на такой компромисс. Считайте это альтернативной ценой», – объясняет он.

«Рынок завершит год на позитивной ноте. Мы не вернемся к безумию декабря 2021 года, но мы должны увидеть серьезный рост продаж по сравнению с прошлым годом», – заключает Джарвис.

Facebook I Instagram I Linkedin

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.