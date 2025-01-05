С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Начинается зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. Ну, вот, снег, например! С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

5 января отмечается Международный день бойскаутов. Для многих представителей старшего и среднего поколения россиян слово «скаут» (англ. scout) долгое время ассоциировалось с молодёжным движением, являвшимся частью культуры западного мира, аналогом которого в России было пионерское движение. Это представление и верно, и нет.

День получил свое название в честь святого Феодула. Он жил в Фессалониках в 3 веке, когда императоры Диоклетиан и Максимилиан устраивали жестокие гонения на христиан.

В ноябре 1730 года Сенат Российской империи издал указ об изготовлении стеклянных фонарей для освещения Москвы в зимнее время. 5 января 1731 года в Москве были зажжены первые уличные фонари. Всего было установлено 520 масляных фонарей.

После смерти императрицы Елизаветы Петровны 5 января 1762 года Пётр III был провозглашен российским императором.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Все успели встретить красавицу-зиму! Она уже пришла и принесла нам уже слегка заснеженные улицы! Так что, одевайтесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым декабрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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