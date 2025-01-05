Канадские аналитики считают, что в 2025 году рынок жилья ожидает мощный подъем

Канадский рынок жилья готовится к значительному подъему в 2025 году, поскольку снижение стоимости заемных средств и изменения в законодательстве стимулируют отложенный спрос среди покупателей. Эксперты по недвижимости и экономисты прогнозируют, что активность на рынке будет оставаться высокой, несмотря на проблемы с доступностью жилья.

После вялого начала 2024 года, отмеченного нерешительностью потенциальных покупателей, Банк Канады инициировал серию из пяти снижений процентных ставок, начавшихся в июне, в результате чего к концу года ставка снизилась до 3,25 % с 5 %. Эти меры оживили рынок, и Канадская ассоциация недвижимости (CREA) сообщила о росте продаж жилья в ноябре на 26 % по сравнению с предыдущим годом.

Кристофер Александер, президент Re/Max Canada, в интервью The Canadian Press отметил возвращение на рынок первых покупателей как ключевой фактор ожидаемого оживления. «Мы ожидаем, что в целом год будет гораздо более активным с точки зрения активности и потребительского доверия, особенно с учетом дальнейшего снижения ставок», – сказал он.

Согласно прогнозу Re/Max на 2025 год, продажи жилья вырастут в 33 из 37 регионов, а средние цены по стране увеличатся на 5%. Тем не менее Александр предупредил об усилении конкуренции по мере повышения доступности жилья, что может привести к росту цен.

Изменения в законодательстве повышают перспективы

Недавние изменения в федеральных правилах ипотечного кредитования, вступившие в силу 15 декабря, как ожидается, повысят активность на рынке. Максимальный срок амортизации ипотеки для покупателей, впервые приобретающих жилье, был увеличен до 30 лет с 25, а лимит застрахованной ипотеки вырос до 1,5 миллиона долларов с 1 миллиона. Кроме того, Управление суперинтенданта финансовых институтов отменило стресс-тест для возобновления некоторых незастрахованных ипотечных кредитов.

Виктор Тран, эксперт по ипотеке и недвижимости компании Ratesdotca, предрекает «горячий» весенний рынок с падением процентных ставок. «Весенний рынок будет действительно горячим из-за всех этих недавних изменений с доступностью», – сказал Тран в интервью The Canadian Press.

Однако Тран подчеркнул, что доступность жилья остается препятствием для многих канадцев, и призвал к осторожному оптимизму.

Изменение динамики рынка

Затянувшиеся последствия высоких процентных ставок удерживают некоторых покупателей в стороне, откладывая полное воздействие снижения ставок. По прогнозам экономистов, этот отложенный спрос будет стимулировать продажи в начале 2025 года, хотя экономист TD Риши Сонди предупреждает, что к середине года всплеск может ослабнуть.

В Онтарио и Британской Колумбии, крупнейших провинциях страны, по-прежнему наблюдается значительный дефицит предложения, что может сдержать рост цен. Тем не менее, TD прогнозирует 16-процентный рост продаж жилья и 8-процентный рост средних цен по стране в 2025 году.

Брокер Майк Хеддл из Royal LePage State Realty отметил рост доверия покупателей в последние недели. По его словам, создается ощущение, что «маятник качнулся» от сильного рынка продавцов в 2021 и 2022 годах, и он прогнозирует устойчивость рынка в следующем году.

Баланс для покупателей

Несмотря на улучшение ситуации, эксперты советуют покупателям сохранять осторожность. Александр призвал потенциальных домовладельцев отдавать предпочтение доступности жилья, а не выбору времени на рынке. «Покупайте по средствам», – сказал он. Как правило, «своевременная покупка заканчивается катастрофой».

По мере того как рынок жилья готовится к новому году, внешние факторы, такие как рынок труда и политические события, также могут повлиять на его траекторию. Несмотря на сохраняющиеся проблемы, 2025 год, похоже, станет поворотным для канадской недвижимости.

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