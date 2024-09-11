Гуляем по Монреалю: Парк Лафонтен

Парк Лафонтен в Монреале — это большой и красивый городской парк, идеально подходящий для пикников, прогулок и занятий спортом на свежем воздухе.

Он назван в честь Луи-Ипполита Лафонтена, известного канадского политика и премьер-министра.

Площадь парка составляет 36 гектаров, и большая часть этой территории занята зелеными насаждениями.

В парке также есть два больших озера, фонтан и небольшой водопад. Парк оживает как летом, так и зимой: в теплое время года здесь можно встретить купальщиков, роллеров, велосипедистов и просто отдыхающих, а зимой — любителей катания на коньках.

В парке установлены несколько красивых статуй, а также есть большой театр под открытым небом. Для занятий спортом предусмотрены футбольные поля и теннисные корты.

Парк Лафонтен — одно из самых популярных мест для отдыха в Монреале, привлекающее множество жителей и гостей города.

Летом здесь работают открытые бассейны, а для тех, кто хочет просто отдохнуть, проложены пешеходные дорожки и установлены скамейки.

Среди достопримечательностей парка — памятники писателю Феликсу Леклерку, генералу Шарлю де Голлю и премьер-министру Луи-Ипполиту Лафонтену.

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