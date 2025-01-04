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Новости С понижением температуры в Монреале наступают холодные дни
И хотя с наступлением холодов люди начинают носить шарфы, они не заменяют маску для лица, которую все еще следует носить в магазинах или в общественном транспорте.

С понижением температуры в Монреале наступают холодные дни

Виктория Христова Янв 4, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи С понижением температуры в Монреале наступают холодные дни отключены 1 Просмотров

Новый год в Монреале был теплее, чем обычно, температура держалась чуть выше нуля, но, по прогнозам Министерства окружающей среды и климатических изменений Канады (ECCC), в начале 2025 года похолодание не за горами.

 

По данным ECCC, в выходные ожидается сочетание солнца и облачности с вероятностью выпадения осадков.

Температура в субботу ожидается около -10 градусов Цельсия, хотя при ветре может показаться, что будет -19.

В воскресенье максимальная температура составит -11 градусов Цельсия, а минимальная -17 градусов Цельсия.

До конца недели ожидается холодная, но солнечная погода с температурой -10 градусов Цельсия, при этом ветер может быть еще холоднее.

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

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