И хотя с наступлением холодов люди начинают носить шарфы, они не заменяют маску для лица, которую все еще следует носить в магазинах или в общественном транспорте.
С понижением температуры в Монреале наступают холодные дни
Виктория Христова
Янв 4, 2025
Новости, Новости провинции Квебек
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Новый год в Монреале был теплее, чем обычно, температура держалась чуть выше нуля, но, по прогнозам Министерства окружающей среды и климатических изменений Канады (ECCC), в начале 2025 года похолодание не за горами.
По данным ECCC, в выходные ожидается сочетание солнца и облачности с вероятностью выпадения осадков.
Температура в субботу ожидается около -10 градусов Цельсия, хотя при ветре может показаться, что будет -19.
В воскресенье максимальная температура составит -11 градусов Цельсия, а минимальная -17 градусов Цельсия.
До конца недели ожидается холодная, но солнечная погода с температурой -10 градусов Цельсия, при этом ветер может быть еще холоднее.
Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)
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